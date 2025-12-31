Chuyển giao di sản: khi “vạch đích” không chỉ kẻ bằng tài sản

(Ngày Nay) - Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” xuất phát từ những biến động của xã hội và lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ sự thiếu hụt lộ trình chuyển giao bền vững. Tại sự kiện đặc biệt về "Legacy Planning" (Hoạch định di sản) do AIA Việt Nam đồng tổ chức cùng Female Entrepreneurs Worldwide (FEW), nơi ghi nhận những câu chuyện đầy trăn trở từ người trong cuộc, đến từ các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa hiện đại .

Sự kiện “Hoạch định di sản” được AIA đồng tổ chức cùng FEW – tổ chức tư vấn kinh doanh giàu ảnh hưởng tại Hồng Kông, cùng với sự hỗ trợ của hàng loạt tổ chức uy tín khác như nhà tư vấn đầu tư FutureOneMENA (FOM), Văn phòng đại diện Đại học Hồng Kông tại Việt Nam (HKUVN), Hội Thành viên HĐQT độc lập Việt Nam (VNIDA), Norsum. Sự kiện đã đem đến những góc nhìn mới mẻ và cả giải pháp cụ thể cho các bài toán về chuyển giao thế hệ.

Thách thức của người thừa kế

Tại sự kiện, ông Anthony Lam, Chủ tịch Liên đoàn Các ngành Công nghiệp Hồng Kông, Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Golden Resources Development International Limited, đã chia sẻ với vai trò là người kế thừa đời thứ 3 tại Hồng Kông.

Với những ai am hiểu thị trường nông sản châu Á, Golden Resources không chỉ là một công ty niêm yết, mà là một tên tuổi lớn của ngành gạo. Gia tộc Lam nắm giữ thị phần bền vững trong việc cung cấp lương thực cho Hồng Kông thông qua thương hiệu "Golden Elephant", cũng như qua đó đóng góp cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đứng trên khối tài sản và danh tiếng đồ sộ đã được vun đắp từ đời ông nội, ông Anthony chia sẻ một sự thật về khoảng chênh thế hệ: "Với thế hệ đi trước, dù bạn đã 60 tuổi và đang điều hành tập đoàn tỷ đô, bạn vẫn luôn là một đứa trẻ. Bạn phải chứng minh bản thân, phải giành lấy niềm tin bằng máu và nước mắt chứ không thể đòi hỏi nó".

Ông nhấn mạnh sai lầm chí mạng của các gia tộc lớn là ép buộc con cái tiếp quản ngai vàng khi không phù hợp. "Nếu con trai tôi là nghệ sĩ mà tôi bắt nó ngồi vào ghế Chủ tịch, nó sẽ phá hủy cả cuộc đời nó lẫn cơ nghiệp cha ông để lại. Hãy tách bạch giữa Quản lý và Sở hữu!"

Những lãnh đạo thuộc thế hệ kế thừa của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng đồng cảm với thách thức về niềm tin qua những chia sẻ của mình. Cũng giống như ông Anthony Lam, những lãnh đạo trẻ tại Việt Nam không bắt đầu từ con số không, nhưng cũng không được trao sẵn niềm tin. Họ phải bước vào một hệ thống đã hình thành, với những chuẩn mực, mối quan hệ và kỳ vọng được xây dựng qua nhiều thập kỷ, đồng thời phải chứng minh rằng mình xứng đáng để tiếp nối và phát triển di sản đó. Đồng tiền tín nhiệm trong quá trình này không đến từ danh xưng, mà đến từ thời gian, kết quả và sự kiên nhẫn.

Để di sản không trở thành gánh nặng

Tại phiên thảo luận về quản trị, ông Huỳnh Phạm, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đã kể lại hai câu chuyện đối lập đầy ám ảnh. Một trường hợp được xem là "Dreamland" (vùng đất hứa) khi người con trai được chuẩn bị kỹ lưỡng từ bé, làm việc 16 tiếng mỗi ngày, nhưng cuối cùng vẫn "gãy" vì mâu thuẫn trong tư duy quản trị với người cha. Ngược lại, một trường hợp khác bắt đầu đầy gập ghềnh, không có sự chuẩn bị, nhưng lại thành công rực rỡ nhờ sự thẳng thắn đàm phán về quyền lực và trách nhiệm ngay từ đầu.

Một điểm lặp lại xuyên suốt trong buổi thảo luận là những xung đột nội tại mà họ phải đối mặt khi không có một khung kế hoạch rõ ràng, nhiều gia đình buộc phải “ứng biến” trong quá trình chuyển giao, và sự ứng biến đó thường đi kèm với chi phí rất cao – cả về tài chính lẫn quan hệ gia đình. Trong quá trình đó, gia đình cần ngồi lại, đối thoại thẳng thắn về nguyện vọng trước khi tìm đến các giải pháp kỹ thuật. “Chúng ta thường thiếu kế hoạch sớm”, luật sư Trần Thanh Tùng từ Global Vietnam Lawyers khẳng định, “Chuyển giao cổ phần thì dễ chứ chuyển giao mạng lưới quan hệ và tài sản vô hình thì khó”.

AIA Elite cùng câu chuyện hoạch định di sản

Trong bối cảnh pháp lý về chuyển giao tài sản tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, vai trò của các đơn vị tư vấn tài chính và bảo hiểm ngày càng được quan tâm. Thông qua việc tạo ra những hoạt động chia sẻ kiến thức như sự kiện “Hoạch định di sản”, AIA góp phần làm rõ vai trò của bảo hiểm trong việc hỗ trợ các gia đình xây dựng lộ trình bảo vệ và chuyển giao tài sản dài hạn.

