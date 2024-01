Long An: Lần đầu tiên có nghệ sĩ cải lương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu chủ yếu như: đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 33% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế là 20.000 lượt; doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023.

Cùng với đó, phấn đấu đạt 34,15% người tập thể dục thể thao thường xuyên; đạt 26,15% hộ gia đình thể thao.

Về lĩnh vực văn hóa và gia đình, năm 2024, Long An giữ vững và công nhận mới, đạt tổng số 80% ấp, khu phố văn hóa trong toàn tỉnh; giữ vững và công nhận mới 90% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 40% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; giữ vững 1 huyện Cần Đước là huyện điển hình về văn hóa…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, năm 2023, lượt khách đến tỉnh này ước đạt khoảng 1 triệu lượt người, trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 560 tỷ đồng. Một trong những công tác nổi bật là chuyển đổi số về du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến Long An qua các ứng dụng du lịch thông minh như https://mylongan.vn, App Long An Tourism, Facebook du lịch Long An, bản đồ số tuyến điểm và cơ sở phục vụ du lịch Long An (dulichsolongan.vn).

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu vận hành chính thức cổng du lịch thông minh tỉnh Long An phù hợp với xu hướng hiện nay; thực hiện bộ sách điện tử về ảnh đẹp du lịch nông thôn Long An; tích hợp tham quan du lịch 3D/360 vào Trang thông tin điện tử của Sở với 5 địa điểm gồm: Làng nổi Tân Lập, Khu công viên tượng đài Long An, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Khu du lịch cánh đồng bất tận và Chanh Việt giúp du khách tham quan từ xa qua internet…

Công tác xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc và sưu tầm, khai thác các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, bảo tàng, thư viện ngày càng đa dạng, phong phú và cải tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân.

Với nhiều chương trình biểu diễn phục vụ, biểu diễn có doanh thu, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An và Đoàn Xiếc Long An thu hút khoảng 60.000 người xem trong năm 2023. Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh còn có 1 vở diễn và 1 nghệ sĩ vinh dự nhận giải thưởng Đào Tấn.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, năm qua Long An có 3 nghệ sĩ được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ sĩ ưu tú" là nghệ sĩ Vương Sang, nghệ sĩ Vương Tuấn, nghệ sĩ Võ Thành Sang; Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh được phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ sĩ nhân dân". Đây là lần đầu tiên Long An có nghệ sĩ cải lương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ghi nhận những kết quả đã đạt đồng thời yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024; duy trì và tăng cường biểu diễn phục vụ người dân, đưa hoạt động văn nghệ đến gần với người dân; rà soát, tu bổ các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh...

Đặc biệt trong năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch thực sự độc đáo, hấp dẫn tạo sự khác biệt của vùng, thúc đẩy phát triển du lịch của từng địa phương…/.