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Malaysia dự báo mức nhiệt kỷ lục trong năm tới

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(Ngày Nay) - Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong năm 2027 khi hiện tượng El Nino mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu mưa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 20/7, người đứng đầu Cục Khí tượng Malaysia Mohd Hisham Mohd Anip cho biết El Nino được dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2027. Mức nhiệt tối đa tại nước này có thể vượt mức kỷ lục 40,1 độ C – từng được ghi nhận tại Chuping, bang Perlis, năm 1998.Các chuyên gia khí hậu cảnh báo El Nino trong năm nay có thể đạt mức mạnh hoặc siêu mạnh, kéo theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo ông Mohd Hisham, nhiệt độ trung bình tại Malaysia đã tăng kể từ những năm 1980, trong đó các mức nhiệt cao nhất thường xuất hiện vào những đợt El Niño siêu mạnh. Dữ liệu hiện có cho thấy nhiệt độ có thể tiếp tục tăng đột biến, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu làm mức nhiệt ngày càng cao.

Cục Khí tượng Malaysia dự báo lượng mưa sẽ giảm mạnh, trong khi nền nhiệt sẽ tăng trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại khu vực phía Bắc bán đảo Malaysia, bang Sabah và Sarawak trên đảo Borneo. Đây cũng là hai địa phương sản xuất dầu cọ lớn nhất Malaysia, trong đó Sabah được đánh giá là một trong những khu vực chịu tác động rõ rệt nhất của El Nino do nằm gần Thái Bình Dương.

Trước đó, Chủ tịch Liên minh vì một cộng đồng an toàn Malaysia, ông Lee Lam Thye cho biết các cơ quan chức năng và người dân nước này cần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó để hạn chế rủi ro do nắng nóng và khô hạn kéo dài. Theo ông, kinh nghiệm từ các đợt El Nino trước đây cho thấy hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm, gia tăng nguy cơ cháy rừng, cháy đất than bùn và khói mù xuyên biên giới, đồng thời gây thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực và nhiều hoạt động kinh tế. Nắng nóng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và mất nước, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, lao động ngoài trời và người mắc bệnh mạn tính.

Ông Lee khuyến nghị Malaysia áp dụng cách tiếp cận chủ động với sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, các biện pháp ưu tiên gồm sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế thất thoát, tăng cường tích trữ nước và xây dựng phương án dự phòng cho những khu vực có nguy cơ thiếu nước.Bên cạnh đó, Malaysia cần tăng cường kiểm soát tình trạng đốt ngoài trời, phòng ngừa cháy rừng và cháy đất than bùn, đồng thời bảo đảm lực lượng ứng phó khẩn cấp luôn trong trạng thái sẵn sàng. Ngành y tế cần chủ động ban hành cảnh báo nắng nóng, hướng dẫn người dân phòng tránh các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao và thiết lập các điểm tránh nóng khi cần thiết.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Lee cho rằng cần hỗ trợ nông dân áp dụng hệ thống tưới tiêu hiệu quả, sử dụng giống cây trồng chịu hạn và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tài chính nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, nguồn cung điện cũng cần được bảo đảm ổn định để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong các đợt nắng nóng kéo dài.

PV
Malaysia nắng nóng El Nino

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