"Mèo lười Garfield" vững vàng trên ngôi vương Bắc Mỹ

(Ngày Nay) - "The Garfield Movie" của hãng Sony Pictures là cái tên "xưng Vương" tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong tuần qua. Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, trong tuần thứ hai công chiếu, bộ phim về chú mèo lười thích ăn mì lasagna đã thu về 14 triệu USD.

Garfield là chú mèo hoạt hình nổi tiếng nhất và gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em mọi thế hệ trên toàn cầu. Sau thành công vang dội của 2 phần phim “Garfield: The Movie” (2004) và “Garfield: A Tail of Two Kitties” (2006), câu chuyện về chú mèo Garfield trở lại với khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim “The Garfield Movie” (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Mèo béo siêu quậy"). Lần trở lại này, chàng mèo béo mê phomai khiến khán giả cười mệt nghỉ với hàng loạt câu chuyện hài hước xoay quanh chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới của mình.

Tác phẩm do Mark Dindal đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của Garfield (Chris Pratt lồng tiếng). Một ngày, chú mèo bị cuốn vào vụ trộm để giúp cha ruột là Vic (Samuel L. Jackson lồng tiếng), thoát khỏi tầm ngắm của Jinx (Hannah Waddingham) - một con mèo Ba Tư đang muốn trả thù Vic. Để cứu cha mình, Garfield và chó Odie (Harvey Guillén) chỉ có 72 tiếng để tham gia cùng Vic trong nhiệm vụ nhiều rủi ro.

Cốt truyện phim đơn giản, có nhiều tình tiết phi lý mang đến sự hài hước. Garfield từ lâu quen với việc tận hưởng cuộc sống bỗng dưng bị nhóm của Jinx bắt cóc. Trên đường đi, cậu cầu xin tha mạng, đọc số tài khoản ngân hàng của người chủ để bọn tội phạm lấy tiền, thả mình về nhà. Tuy nhiên, mục đích Jinx bắt nhân vật chính không phải vì tiền mà để dụ cha của Garfield đến cứu con trai, buộc cả hai đi trộm xe chở sữa.

Khi đang nghĩ cách vào trang trại Lactose, Garfield và Vic gặp chú bò Otto (Ving Rhames), từng là linh vật đại diện của công ty, huấn luyện các kỹ năng để xâm nhập Lactose. Về phần Garfield, cậu cho rằng năm xưa Vic bỏ rơi mình nên tức giận khi gặp lại cha. Còn Vic luôn muốn có cơ hội giải thích hiểu lầm, đồng thời âm thầm theo dõi con. Qua các tình huống, mối quan hệ giữa Vic và Garfield dần được hóa giải.

Suốt cuộc phiêu lưu, Garfield phải đối mặt nhiều thách thức, nhận bài học về giá trị gia đình và tình bạn. Dù được cưng chiều và ăn uống thỏa thích, chú mèo vẫn phải học cách trưởng thành. Đồng thời, tình yêu và sự quan tâm của gia đình và người thân sẽ xóa bỏ hiềm khích, giúp Garfield chín chắn trong cuộc sống.

Trong "The Garfield Movie", mỗi nhân vật mang một cá tính và câu chuyện được xây dựng chỉn chu, gần gũi và nhất là đều có khả năng gây cười bất tận. Bộ phim cũng đang đứng đầu phòng vé toàn cầu, với tổng doanh thu 152,2 triệu USD. Giới quan sát đánh giá Garfield sẽ thống lĩnh thị trường cho đến khi "Inside Out 2" ra mắt vào ngày 14/6 tới.