Mông Cổ phát hiện ca bệnh than ở người

Trung tâm quốc gia về bệnh lây truyền từ động vật cho biết ca bệnh được xác nhận tại khu vực Mungunmorit bằng xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase. Địa phương này đã bị cách ly vô thời hạn do lo ngại dịch bệnh bùng phát.

Bệnh than hay còn có tên gọi khác là bệnh nhiệt than thuộc nhóm các loại bệnh truyền nhiễm do loại vi khuẩn than có tên khoa học là Bacillus anthracis gây ra. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong điều kiện tự nhiên trong đất hoặc ký sinh trên các loại động vật nuôi hoặc động vật hoang dã. Con người bị bệnh than hầu hết do tiếp xúc hoặc ăn thịt gia súc mắc bệnh. Bào tử của vi khuẩn than có thể xâm nhập vào cơ thể con người. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, bào tử vi khuẩn hoạt hóa trở thành vi khuẩn gây bệnh, vi khuẩn sinh sôi nảy nở lan ra khắp cơ thể, sinh ra các chất độc và gây ra các biểu hiện bệnh.