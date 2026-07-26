MSB đồng hành cùng ngành ngân hàng lan toả nghĩa tình “Đền ơn đáp nghĩa”

(Ngày Nay) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước và phát huy tinh thần trách nhiệm của Ngành, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã đóng góp 10 tỷ đồng, chung tay cùng các tổ chức tín dụng hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối hành trình phát triển bền vững của MSB, trong đó tăng trưởng kinh doanh luôn song hành với trách nhiệm xã hội và những giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

Sự đồng hành của MSB nằm trong khuôn khổ Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Tại Hội nghị, ngành Ngân hàng đã trao biểu trưng ủng hộ 300 tỷ đồng hưởng ứng phong trào, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của toàn ngành trong công tác an sinh xã hội và tri ân người có công với cách mạng.

Không chỉ giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng nhiều năm qua còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng Chính phủ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo các đối tượng chính sách. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm của toàn ngành trong việc chung tay chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Với định hướng phát triển bền vững là nền tảng chiến lược, MSB luôn nhất quán trong việc gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình an sinh thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ người yếu thế… và phát triển cộng đồng. Thông qua khoản đóng góp 10 tỷ đồng, MSB mong muốn chung tay cùng toàn ngành thực hiện các hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Sự đồng hành này tiếp tục nối dài hành trình phát triển của MSB, trong đó tăng trưởng kinh doanh luôn song hành với trách nhiệm xã hội, hướng tới tạo dựng những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Trong hành trình 35 hình thành và phát triển, MSB không ngừng triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực, hướng tới việc tạo ra giá trị tích cực và lâu dài cho cộng đồng, đồng thời đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2025, MSB triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm gồm giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… với tổng ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng.

Việc đồng hành cùng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi MSB chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập (12/8/1991 – 12/8/2026). Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình phát triển của mà còn là dịp MSB khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và cộng đồng thông qua những hành động thiết thực.