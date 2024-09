Mùa đông 2024 miền Bắc sẽ rét hơn mọi năm

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, dưới tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Đợt không khí lạnh đầu tiên đã xuất hiện ngay trong tháng 9, cùng với đó, trong tháng 9, Hà Nội đã ghi nhận số ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, với 21/28 ngày có mưa, thời tiết cũng mát mẻ hơn năm trước.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng, thủy văn Quốc gia, trong tháng 9 đã có thể cảm nhận được thời tiết se lạnh, có ngày ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong ngày đã xuống 22,7 độ C.

Dự báo trong cả mùa lạnh năm nay thời tiết cũng sẽ có nhiều sự thay đổi và khác biệt so với năm ngoái khi Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.

Mùa đông năm nay dự báo sẽ khắc nghiệt hơn. Từ đầu tháng 10, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng. Ngay từ đầu tháng 10, đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ làm giảm nhiệt độ. Các vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất xuống 19 - 20 độ C, trong khi vùng núi có thể xuống dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội sẽ trải qua những ngày đêm se lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 23 độ C, thậm chí có ngày chỉ còn 20 độ C.

Tròn tháng 10 này sẽ có thêm 1 - 2 đợt không khí lạnh nữa, và nhiệt độ tháng 10 sẽ thấp hơn so với năm ngoái. Mùa đông năm nay sẽ kéo dài và rét hơn trong bối cảnh thời tiết đang thay đổi rõ rệt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhận định sang tháng 10 hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 70%.

Các đợt La Nina điển hình xảy ra vào năm 1998 - 2000, 2007 - 2008, 2010 - 2011 và 2020 - 2022.

Trong đó, đợt rét đậm, rét hại kéo dài lên tới 38 ngày vào tháng 1 - 2/2008 được xem là dài nhất trong lịch sử nước ta. Đợt rét khi đó đã làm 180.000 ha lúa và gần 110.000 vật nuôi bị chết. Nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa, Lào Cai đo được là -1,0 độ C, Mẫu Sơn, Lạng Sơn là -2 độ C. Băng giá phủ trắng ở nhiều nơi.

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài tới 31 ngày từ 3/1-3/2/2011 cũng làm nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, thấp nhất tại Sa Pa, Lào Cai 0 độ C, Mẫu Sơn Lạng Sơn -3,6 độ C. Đợt rét này đã làm trên 30.000 con gia súc bị chết.