Ưu tiên đảm bảo an toàn, không để người dân bị đói, rét

Cùng đi có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 2, đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang cùng một số sở, ban, ngành, huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình bão, lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Toàn tỉnh có 101 điểm nước ngập sâu, gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Thủy điện Thác Bà thuộc tỉnh Yên Bái, giáp ranh với huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) rơi vào tình huống khẩn cấp, lượng nước đổ về hồ lớn hơn lượng nước xả. Đoạn đê sông Lô thuộc xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương bị vỡ; 3 cầu bị hư hỏng; hơn 14.568m3 đất đá bị sạt lở; hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, mạng lưới điện, viễn thông cũng bị thiệt hại nặng và hiện nhiều nơi vẫn mất điện lưới, mất sóng điện thoại… Ngoài ra, bão lũ làm 2 người tử vong, 1 người mất tích; 3.546 nhà dân bị tốc mái, ngập; 3.468ha lúa và 1.091ha ngô, rau màu bị thiệt hại; toàn tỉnh đã di dời 3.989 hộ dân và ước tính thiệt hại hơn 270 tỷ đồng...

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm khắc phục hậu quả bão, lũ, quán triệt tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tỉnh cần tập trung cứu dân, phải dự kiến các tình huống, không chủ quan, chủ động di dời dân đến nơi an toàn, các nơi dân bị cô lập phải tìm cách đến với dân, không để dân đói, rét. Sau lũ phải làm tốt công tác phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường và sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường, nhất là các trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn… Đồng thời, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu các lực lượng thuộc Quân khu 2 tiếp tục sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp dân khi cần.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm ngập lụt tại xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) và thành phố Tuyên Quang; thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, có hoàn cảnh khó khăn sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tối 11/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chủ trì cuộc họp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để đánh giá công tác khắc phục hậu quả thiên tai đến thời điểm này và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đề nghị tỉnh tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, di dời người dân ra khỏi khu vực an toàn và chưa cho phép các hộ dân đã di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn; tiếp tục theo dõi cao trình hồ Thủy điện Thác Bà để xem xét đưa các hộ dân đã di dời trở về nhà; quan tâm chăm lo hậu sự cho những người bị thiệt hại do thiên tai, chăm sóc y tế cho người bị thương; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người yếu thế, người bị ảnh hưởng do thiên tai, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; điều phối khoa học, hợp lý các nguồn lực hỗ trợ cho người dân.

Đến ngày 11/9 sau khi lũ trên sông Hồng, sông Chảy bắt đầu rút, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả đang được triển khai tại các địa phương. Cơ bản các điểm khó tiếp cận đến nay các lực lượng cũng đã hỗ trợ được. Ngành điện đã cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng như cho cho các địa phương. Tuy nhiên trên một số tuyến đường truyền tải điện 110 kv trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đến móng cột.

Việc cung ứng xăng dầu cũng được đảm bảo cho hoạt động cứu trợ; nguồn hàng thiết yếu cũng tương đối dồi dào, bảo đảm. Công tác khắc phục các trạm phát sóng BTS của các nhà mạng cũng đang được tiến hành, khoảng 69% số trạm đã được khắc phục.

Đối với MTTQ và các đoàn thể đã và đang kêu gọi việc hỗ trợ từ các địa phương, tổ chức, cá nhân ủng hộ các mặt hàng cứu trợ; vận động hội viên tổ chức nấu cơm cấp phát cho người dân và lực lượng tham gia ủng hộ, huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp nhận được gần hơn 19 tỷ đồng từ 32 tổ chức cá nhân, đón nhận 56 đoàn cứu trợ vận chuyển hàng hóa phân phát tới các địa phương.