Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được cảnh báo tại nhiều địa phương.
Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến từ 40–90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Từ ngày 28/7 đến đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50–110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Thời gian mưa lớn có khả năng tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 28/7, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2–3m, biển động.

Phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao từ 2–3m, biển động.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo ngày và đêm 29/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2–3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

PV
Dự báo thời tiết Thời tiết hôm nay Mưa dông Mưa kéo dài Lũ quét Sạt lở đất

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

10 nhà hát lịch sử ở Italy được UNESCO vinh danh
10 nhà hát lịch sử ở Italy được UNESCO vinh danh
(Ngày Nay) - Tại Rome, ngày 27/7, 10 nhà hát lịch sử tại miền Trung Italy đã chính thức được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới trong kỳ họp thứ 48 diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), qua đó nâng tổng số di sản thế giới của Italy lên 62, tiếp tục dẫn đầu thế giới về số lượng danh hiệu này.
Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước
Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được cảnh báo tại nhiều địa phương.
Đạo diễn Christopher Nolan (bên trái)
Christopher Nolan chạm đến đỉnh cao Hollywood
(Ngày Nay) - The Odyssey - tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ thiên sử thi gần 3.000 năm tuổi của Homer do Christopher Nolan đạo diễn đã nhận về mưa lời khen và đạt kỷ lục doanh thu. Nolan cũng là đạo diễn đứng sau bộ ba The Dark Knight, Interstellar và Inception. Thế nhưng, ít ai biết rằng ông từng bị đánh giá là không đủ năng khiếu để theo học trường điện ảnh.
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.