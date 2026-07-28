Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực trên cả nước

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được cảnh báo tại nhiều địa phương.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện với lượng mưa phổ biến từ 40–90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Từ ngày 28/7 đến đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50–110mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Thời gian mưa lớn có khả năng tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 28/7, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2–3m, biển động.

Phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao từ 2–3m, biển động.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo ngày và đêm 29/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 2–3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.