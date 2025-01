Mỹ gấp rút đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump

(Ngày Nay) - Ngày 3/1, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết cơ quan này đang nỗ lực đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1 tới. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có những cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng phương tiện giao thông.

Theo ông Kirby, Nhà Trắng vẫn đang liên tục cập nhật thông tin cho Cố vấn An ninh Quốc gia sắp nhậm chức Mike Waltz về các cuộc điều tra liên quan đến hai vụ tấn công vào ngày đầu Năm mới 2025. Trong vụ thứ nhất, cựu binh Shamsud-Din Jabbar, cư trú ở Texas, bị cáo buộc đã lái xe lao vào một đám đông đang ăn mừng Năm mới trên phố Bourbon ở New Orleans, bang Louisiana, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ở vụ thứ hai, thi thể một binh sĩ Mỹ đã được tìm thấy bên trong chiếc xe Cybertruck của Tesla phát nổ bên ngoài một khách sạn của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump tại Las Vegas, bang Nevada. Ông Kirby khẳng định các quan chức thực thi pháp luật và tình báo Mỹ đang theo dõi tình hình chặt chẽ, nhấn mạnh an ninh cho lễ nhậm chức sắp tới của ông Trump vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Trong một bản tin tình báo được công bố vào ngày 3/1, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bắt chước bằng phương tiện giao thông sau các vụ tấn công nêu trên.

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ được tổ chức ngoài trời tại Tòa nhà Quốc hội, sau đó là cuộc diễu hành đến Nhà Trắng của Tổng thống mới và một loạt các buổi dạ tiệc ở Washington. Các hoạt động này đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật, từ Cơ quan Công viên quốc gia đến lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh khu vực Quốc hội.