Năm 2024, Hà Nội quyết tâm giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng

Đại tá Đào Văn Nhận cho biết, với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với UBND thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; chủ động tham mưu với thành phố ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương, cơ sở trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã tham mưu kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của thành phố triển khai phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sát với chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật; tập trung nâng cao trách nhiệm Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước ở các địa phương trong tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, trốn tránh, không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các cấp. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chỉ đạo các địa phương bảo đảm nâng cao về chất lượng khám tuyển.

“Đến thời điểm hiện nay, các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến các công dân đúng thời gian quy định với tỷ lệ dự phòng phù hợp. Bộ Tư lệnh đã triển khai hướng dẫn các cơ quan quân sự địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp tiếp tục tiến hành rà soát chặt chẽ từng tiêu chuẩn đối với công dân nhập ngũ; tập trung quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của công dân chuẩn bị nhập ngũ, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ, thực sự là Ngày hội tòng quân của các địa phương.

Qua báo cáo của các địa phương, thanh niên nhập ngũ năm nay đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện lý tưởng cao đẹp của người thanh niên đối với Tổ quốc”, Đại tá Đào Văn Nhận cho biết thêm.

Về chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2024, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu 3.700 công dân (tăng 200 công dân so với năm 2023). Hiện nay, các địa phương đã tuyển chọn và gọi đầy đủ, chất lượng bảo đảm tốt, công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 2.425 người, đạt tỷ lệ 65,5% so với chỉ tiêu giao quân; công dân tình nguyện nhập ngũ là 977 người, đạt tỷ lệ 6,69% so với tổng số công dân đã khám. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đơn vị trong thời gian tại ngũ.

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2024, thời gian qua, hoạt động giáo dục truyền thống, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đã được các địa phương triển khai thực hiện sâu rộng, trọng tâm là hoạt động giao lưu kể truyện truyền thống dân tộc, truyền thống, tham quan, học tập kinh nghiệm các thế hệ đi trước, nhất là các đồng chí cựu chiến binh, chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thông qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, nếp sống, lối sống kỷ luật, môi trường quân sự lành mạnh nhằm khích lệ, động viên tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài công tác chuyên môn, các địa phương cũng đã chuẩn bị chu đáo cho lễ giao nhận quân sẽ diễn ra đồng loạt 30 quận, huyện, thị xã vào ngày 26/2/2024 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn) và sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn, bảo đảm các tiêu chí “trang trọng, an toàn và tiết kiệm” để ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đại tá Đào Văn Nhận cho biết, trong những năm qua, Hà Nội luôn là địa phương đạt chỉ tiêu và dẫn đầu cả nước về chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đó là kết quả của việc tiến hành đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên Thủ đô đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung hình thức, cách thức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Lễ báo công dâng Bác, tiếp lửa truyền thống, tham quan bảo tàng, khu di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, ghi sổ truyền thống, trồng cây lưu niệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt tặng quà, biểu dương, khen thưởng các thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn nhập ngũ, bồi dưỡng lý luận để tạo nguồn phát triển đảng.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành Thủ đô luôn coi trọng kết quả học tập, rèn luyện của các quân nhân xuất ngũ, hỗ trợ kịp thời công việc. Đối với những quân nhân xuất ngũ phấn đấu tốt trở thành Đảng viên sẽ được các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để phấn đấu, bổ sung nguồn cán bộ địa phương. Đây cũng chính là nguồn cổ vũ, khích lệ đối với công dân.