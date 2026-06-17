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Nam thần điện ảnh Hàn xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV

Thái Linh In bài viết
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(Ngày Nay) - Là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, Ji Chang-wook là một trong những khách mời quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm khi tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV). Sự xuất hiện của nam diễn viên được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho thảm đỏ và Lễ Khai mạc liên hoan phim năm nay.
Nam thần điện ảnh Hàn xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV

Nam diễn viên Ji Chang-wook đã xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 tại thành phố Đà Nẵng. Sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của kỳ liên hoan phim năm nay, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới yêu điện ảnh.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ji Chang-wook đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng diễn xuất đa dạng cùng phong cách làm việc bền bỉ, nam diễn viên sinh năm 1987 nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Ji Chang-wook đến với bộ phim truyền hình dài tập Smile Again, tác phẩm giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại KBS Drama Awards. Tuy nhiên, phải đến vai diễn hoàng đế Ta Hwan trong bộ phim cổ trang đình đám Empress Ki (2013), tên tuổi của Ji Chang Wook mới thực sự bùng nổ.

Sau thành công của Empress Ki, Ji Chang-wook tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Healer (2014), The K2 (2016), Suspicious Partner (2017), Lovestruck in the City (2020), The Sound of Magic (2022)... Năm 2023, anh nhận được phản hồi tích cực với vai cảnh sát chìm Park Jun Mo trong series tội phạm The Worst of Evil của Disney+, đóng cùng Wi Ha Joon và Lim Se Mi. Sau đó, anh trở lại với màu sắc nhẹ nhàng hơn trong Welcome to Samdal-ri, bộ phim tình cảm lấy bối cảnh đảo Jeju, đóng cặp cùng Shin Hye Sun.

Nam thần điện ảnh Hàn xác nhận tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV ảnh 1

Ji Chang-wook trong The Manipulated - series hành động, báo thù của Disney+

Năm 2024, nam diễn viên thử sức với hình tượng mới trong series tội phạm Gangnam B-Side của Disney+, vào vai Yoon Gil Ho - một nhân vật môi giới bí ẩn hoạt động trong thế giới ngầm Gangnam. Vai diễn được nhận xét khác biệt so với hình tượng quen thuộc trước đây của anh. Bộ phim cũng được mời tham dự hạng mục On Screen tại Liên hoan phim Quốc tế Busan trước khi phát hành chính thức.

Gần đây, Ji Chang-wook gây chú ý với The Manipulated - series hành động, báo thù của Disney+, đóng cùng D.O. (EXO). Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với sở trường hành động.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Ji Chang-wook từng tham gia các phim như Fabricated City, Hard Hit, Revolver và gần đây nhất là Colony, cho thấy sự dịch chuyển linh hoạt giữa màn ảnh rộng và truyền hình.

Chính sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn suốt hơn một thập kỷ hoạt động đã giúp Ji Chang-wook duy trì vị trí đáng chú ý trong làn sóng Hallyu. Nam diễn viên từng được ghi nhận ở nhiều sân chơi quốc tế như China TV Drama Awards, Asia Artist Awards, Asian Film Awards và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim ngắn/web drama tại APAN Star Awards 2024 với phim Welcome to Samdal-ri.

Sự góp mặt của anh tại DANAFF IV được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của kỳ liên hoan phim năm nay, đặc biệt tại Lễ Khai mạc và thảm đỏ. Sự kiện diễn ra tối 28/6/2026 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam và một số nền tảng tiếp sóng trực tiếp, khán giả sẽ có dịp theo dõi những khoảnh khắc giao lưu của nam diễn viên cùng các nghệ sĩ và khách mời quốc tế.

Ji Chang-wook cũng xác nhận góp mặt tại Đêm Điện ảnh Hàn Quốc (Korean Film Night) diễn ra tối 29/6. Sự kiện có sự tham dự của ông Kim Dong-ho - nhà sáng lập Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF), cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Park Sung-woong, Han Dong-hee và Idol Nation. Được tổ chức theo hình thức khách mời, Đêm Điện ảnh Hàn Quốc là một trong những hoạt động giao lưu quốc tế nổi bật của DANAFF IV, góp phần thúc đẩy kết nối văn hóa và điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chương trình được điều phối bởi ông Josef Luong với sự phối hợp của Herbio Korea, hứa hẹn mang đến không gian gặp gỡ và giao lưu ý nghĩa giữa các nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời quốc tế.

DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026, do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức. Sự kiện mang khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” (Bridging Asia to the World), khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.

Bên cạnh hai hạng mục tranh giải chính gồm Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, DANAFF IV còn giới thiệu các chương trình tuyển chọn như Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Điện ảnh Việt Nam hôm nay, cùng những chương trình đặc biệt như Tiêu điểm Điện ảnh Hoa Kỳ và Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới.

Cùng với Ji Chang-wook, liên hoan phim năm nay còn có sự tham gia của nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh quốc tế, góp phần làm phong phú các hoạt động nghề nghiệp, giao lưu văn hóa và hợp tác điện ảnh tại Đà Nẵng, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn đang lớn dần của DANAFF đối với các nghệ sĩ, nhà làm phim và các nền điện ảnh trong khu vực.

Thái Linh
DANAFF IV Ji Chang-wook Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

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