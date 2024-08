Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc từ nước đóng chai, đóng bình, đá viên không đảm bảo

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong thông tin, dây chuyền sản xuất đá dùng liền phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm quy trình một chiều, phân khu rõ ràng. Người trực tiếp sản xuất phải trang bị bảo hộ lao động và vệ sinh bàn tay. Cơ sở sản xuất không nên dùng tái đi tái lại bình và vòi nhiều lần. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất cần ưu tiên, quan tâm lựa chọn nguồn nước đầu vào và tuân thủ việc kiểm nghiệm định kỳ chất lượng nguồn nước bảo đảm trước khi đưa vào sản xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất uy tín được đầu tư nhà xưởng, máy móc theo tiêu chuẩn vẫn còn tồn tại xưởng sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp, tạm bợ, công nghệ chưa được đầu tư thỏa đáng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là khu nhà xưởng chưa bảo đảm vệ sinh; thiếu thiết bị, phương tiện rửa và khử trùng; sản phẩm có chỉ tiêu vi sinh vật không phù hợp với quy chuẩn; tem nhãn của sản phẩm không đúng quy định…

Gần đây, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng đối với 6 công ty sản xuất nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai và 1 công ty sản xuất đá dùng liền. Đó là các đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước uống tinh khiết Praha (số 1 ngách 231/17, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tuấn Nguyễn (đường Đào Duy Tùng, Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trọng Thái (số 149 tổ 4, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và thương mại tổng hợp Đức Trung (thôn Cam 2, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Đầu tư thương mại Tuấn Tú (số 52, ngõ 83, xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Công ty cổ phần Nước tinh khiết Hapro (xóm 9, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kim Cương (số 3 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa) sản xuất sản phẩm nước đá dùng liền Kim Cương thuộc diện tự công bố sản phẩm có chỉ tiêu vi sinh vật không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật số 10:2011/BYT ngày 13/1/2011 của Bộ Y tế về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền; buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm (nước đá dùng liền Kim Cương) không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, trị giá lô hàng vi phạm đã tiêu thụ là gần 1,5 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kim Cương trên 37 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất nước đá dùng liền 2 tháng, kể từ ngày 18/7/2024 và buộc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phòng y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm giám sát, thẩm định thường xuyên việc thực hiện quy định của các cơ sở sản xuất, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến quy định, quy trình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá dùng liền. Đó là điều kiện về cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất cơ bản được tập huấn, thực hành tốt về quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn; được khám sức khỏe định kỳ; cơ sở được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá dùng liền để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm. Nếu phát hiện vi phạm sẽ công bố công khai để cảnh báo cho người tiêu dùng, hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.