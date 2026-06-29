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Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) -Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tại Hà Nội, tiếp nối thành công của sự kiện lần thứ 6 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh

Được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham gia, góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng và việc tập luyện thể dục thường xuyên.

Sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 đã mang đến chuỗi hoạt động thú vị nhằm trang bị cho người tham gia những kiến ​​thức cần thiết về sức khỏe và khuyến khích lối sống lành mạnh.

Điểm nhấn của sự kiện là phần thi với sự tham gia của 20 đội tìm hiểu về kiến ​​thức dinh dưỡng và thực hiện các tiết mục vận động thể chất, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng hỗ trợ trong việc đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài. Hơn 1.000 người tham gia đã được tư vấn về dinh dưỡng và vận động bởi các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe và dinh dưỡng tại các quầy tư vấn miễn phí. Khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam cũng thu hút nhiều người tham gia với các hoạt động tập trung vào chủ đề sức khỏe và dinh dưỡng.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh ảnh 1
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh ảnh 2

“Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất cùng ngày với Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý. Thông qua Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức sức khỏe thiết thực, được tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia dinh dưỡng, vận động; đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm giúp biến kiến thức thành hành động trong cuộc sống hằng ngày", Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, cho biết.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: " Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam phù hợp với các ưu tiên của chúng tôi trong việc giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên. Chúng tôi rất phấn khởi khi sự kiện tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, các bên liên quan, cũng như các thành viên độc lập và khách hàng Herbalife. Tôi tin rằng những sáng kiến ​​cộng đồng tuyệt vời như sự kiện hôm nay sẽ truyền cảm hứng giúp ngày càng có nhiều người quyết tâm hành động để tao ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe của mình từ những lời khuyên và hướng dẫn khoa học".

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh ảnh 3
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khuyến khích lối sống lành mạnh ảnh 4

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023, “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai đã trở thành một sự kiện sức khỏe cộng đồng thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút hàng ngàn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Herbalife cũng đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp hơn" từ năm 2022 nhằm truyền cảm hứng và giúp nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thông qua quá trình thay đổi cơ thể dựa trên chế độ dinh dưỡng cân bằng và tập luyện thể chất.

Hà An
Herbalife Việt Nam Ngày dinh dưỡng cộng đồng sức khỏe

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