Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý thuốc lá

(Ngày Nay) - Chỉ thị số 25/CT-TTg ban hành ngày 9/6/2026 yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương được đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tại địa phương tham gia hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Trong khi đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm trong phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, Chỉ thị quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Công an, Chỉ thị yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng cũng như tại các địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép thuốc lá.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung khái niệm "hàng giả" trong các văn bản pháp luật; đồng thời hoàn thiện quy định xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bộ Công Thương cũng được giao phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có việc bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn mới.

Chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các lực lượng công an, hải quan, biên phòng và quản lý thị trường kiểm soát chặt địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa và không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, các địa phương phải quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá; đồng thời gắn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý.

Chỉ thị số 25/CT-TTg thay thế Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.