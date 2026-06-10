Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý thuốc lá

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chỉ thị số 25/CT-TTg ban hành ngày 9/6/2026 yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Các xe đạp tuyên truyền lưu động lan tỏa thông điệp môi trường du lịch văn minh, không khói thuốc.
Các xe đạp tuyên truyền lưu động lan tỏa thông điệp môi trường du lịch văn minh, không khói thuốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương được đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tại địa phương tham gia hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Trong khi đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm trong phạm vi quản lý.

Đáng chú ý, Chỉ thị quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Công an, Chỉ thị yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng cũng như tại các địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép thuốc lá.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung khái niệm "hàng giả" trong các văn bản pháp luật; đồng thời hoàn thiện quy định xử lý các hành vi kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bộ Công Thương cũng được giao phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có việc bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn mới.

Chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các lực lượng công an, hải quan, biên phòng và quản lý thị trường kiểm soát chặt địa bàn biên giới, cửa khẩu, nội địa và không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, các địa phương phải quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá; đồng thời gắn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý.

Chỉ thị số 25/CT-TTg thay thế Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

PV
Chính phủ quản lý thuốc lá quản lý thuốc lá chỉ thị số 25

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” lưu ý đôi khi “chúng ta quá trách nhiệm, quá tất bật, quá quen với nhịp phải chạy, nên có lúc ta quên mất câu hỏi căn bản nhất: “Đời sống này, công việc này, rốt cuộc đang phục vụ cho điều gì?”. Trong thời đại mà ai cũng được khuyến khích phải nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, việc dám dừng để hỏi lại “mình có còn là mình không?” đôi khi là một biểu hiện của dũng khí rất lớn”
“Công việc, con ngựa & chúng ta”: Làm sao nghỉ việc trong sáng suốt và bình an?
(Ngày Nay) - Cuốn sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” (Mây Thong Dong và NXB Dân Trí ấn hành tháng 6/2026) là tác phẩm chung đầu tiên của hai tác giả: nhà báo/cư sĩ Lưu Đình Long và kiến trúc sư/tác giả Nguyễn Đinh Khoa gợi mở những tham khảo cho người trẻ đối diện những làn sóng thay đổi nghề nghiệp trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng vì trí tuệ nhân tạo AI.
Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.