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Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

Hà An Hà An In bài viết
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(Ngày Nay) - Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ Kim cương của giải VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026.
Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026

Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng và thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia, sự kiện này là một phần quan trọng trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife Việt Nam và VnExpress bắt đầu từ năm 2022 – nhằm khuyến khích cộng đồng thực hành lối sống năng động, lành mạnh trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Đặc biệt, đây là giải marathon thứ 17 trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam tự hào đồng hành từ năm 2022.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 ảnh 1

"Việc trở thành Nhà tài trợ Kim cương của VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đánh dấu thêm một cột mốc ý nghĩa trong chương trình hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và VnExpress nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam," ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết. "Chúng tôi tin rằng với việc đồng hành cùng các giải chạy giúp gắn kết cộng đồng yêu chạy bộ cũng như mang lại trải nghiệm mới mẻ cho những người mới bắt đầu, chúng tôi có thể góp phần truyền cảm hứng để thêm nhiều người bắt đầu chạy bộ như một thói quen hàng ngày để sống khỏe mạnh hơn."

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 ảnh 2

Trong khuôn khổ sự kiện, Herbalife Việt Nam đã kiến tạo một không gian trải nghiệm đầy sôi động tại khu vực expo của giải chạy. Được thiết kế như một điểm đến để chia sẻ kiến ​​thức dinh dưỡng và tương tác đầy năng lượng, khu trải nghiệm này đã thu hút hàng nghìn vận động viên và khách tham quan – bao gồm nhiều Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam – cùng tham gia các trò chơi thú vị, trải nghiệm sản phẩm và nhận những phần quà hấp dẫn. Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là chuỗi hoạt động giao lưu độc quyền với các biểu tượng thể thao và đại sứ thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Người tham gia có cơ hội chụp ảnh và trò chuyện cùng Nguyễn Thùy Linh – tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam, Lê Văn Công – nhà vô địch cử tạ Paralympic đẳng cấp thế giới, Châu Tuyết Vân – vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo, cùng các Hoa hậu, Á hậu đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 ảnh 3

Giải chạy đã thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Cung đường chạy mang đến cho người tham gia những trải nghiệm khó quên khi đi qua các cây cầu mang tính biểu tượng của Đà Nẵng và những tuyến đường ven biển tuyệt đẹp. Các vận động viên xuất sắc đạt các thứ hạng cao nhất ở các cự ly đã được trao thưởng những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife, bao gồm:

Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La ; Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem; Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G.

Herbalife Việt Nam khuyến khích lối sống năng động lành mạnh tại VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 ảnh 4

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 là sự kiện thứ hai trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hà An
Herbalife Việt Nam VnExpress Đà Nẵng International Marathon

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