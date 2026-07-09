Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” ở Bình Dương cũ, bao giờ mới hết lãng phí?

(Ngày Nay) - LTS: Ngày 3/7 vừa qua, Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TP chính thức đi vào hoạt động, kết thúc thời kỳ gần như bỏ trống suốt 13 năm qua. Tại Bình Dương cũ, Bệnh viện 1.500 giường và Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng rơi vào tình cảnh tương tự, vì nhiều lý do khác nhau, các bệnh viện đều xây dựng tốn kém hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng nhưng đã không được sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần gây lãng phí tài sản công.

Bài 1: Bệnh viện Tâm thần Bình Dương cũ hành trình gỡ nút thắt đình trệ

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương cũ khi được nâng cấp, sửa chữa thành Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tạo cơ hội cho người dân địa phương và vùng phụ cận thừa hưởng điều kiện chăm sóc y tế tinh thần tốt nhất, giảm chi phí đi lại cũng như áp lực đáng kể cho các bệnh viện trung tâm. Tuy nhiên, việc làm này chỉ mới giải quyết được khoảng hơn 50% công trình cũ. Tại dự án, hiện trạng nhà, đất chưa sử dụng vẫn đang xảy ra.

Bệnh viện đầu tư 240 tỷ “bỏ hoang”

Với người dân phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là khu phố Phú Chánh, phường Bình Dương, TP.HCM) sự kiện Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương cũ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/7 vừa qua là điều vô cùng đặc biệt. Đặc biệt bởi, hơn ai hết họ là những người từng ngày phải trực tiếp chứng kiến cảnh cũ nát hoang phế của các khối bê tông án ngữ trên diện tích đất 2,2ha, có 4 mặt tiền, suốt 13 năm qua. Trong khi đó, giá trị bất động sản tại địa phương tăng phi mã theo thời gian.

Theo đó, dự án xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương cũ được khởi công vào năm 2013, tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ. Dự án có quy mô 300 giường bệnh, được kỳ vọng là nơi để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tâm thần khu vực Bình Dương gửi gắm niềm tin.

Năm 2018, khi việc xây dựng hoàn thành, bệnh viện được giao cho Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vận hành. Quá trình bàn giao kéo dài thời gian và cuối cùng không thể thực hiện được vì nhiều lý do khác nhau.

Từ khu đất “vàng”, bệnh viện do không được quan tâm nhanh chóng bị cỏ dại xâm lấn, các bức tường ngả màu, bong tróc.

Cuối năm 2020, nhằm ngăn chặn tình trạng trên, những bên liên quan tiếp tục bàn phương án sửa chữa để đưa vào sử dụng nhưng tiếp tục không đi đến kết quả cuối cùng. Giữa năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, bệnh viện mới được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị cho mọi người. Năm 2022, dịch đi qua, bệnh viện giải thể, quay trở lại cảnh hoang vắng.

Khoảng tháng 5/2023, Sở Y tế Bình Dương khi đó từng tiến hành khảo sát, xin chuyển đổi công năng cơ sở vật chất của bệnh viện thành nơi thực hiệncác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương.Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng nàytiếp tục đi vào ngõ cụt.

Có thời điểm, người dân địa phương tận dụng lợi thế những mảng cỏ xanh, biến bệnh viện đầu tư hàng trăm tỷ thành nơi chăn thả gia súc.

Đầu tháng 7/2025, khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, việc bàn giao và tổ chức đưa bệnh viện vào hoạt động vẫn chưa thể tiến hành.

Mới hồi sinh một nửa công năng

Ngày 3/7, vừa qua, Cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP tại khu vực Bình Dương chính thức đi vào hoạt động giai đoạn I. Vị trí cơ sở chính là Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương cũ, kết thúc thời kỳ bỏ hoang nhiều năm gây xót xa trong dư luận.

Sở Y Tế TP.HCM kỳ vọng, bệnh viện góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn TP sau hợp nhất.

Ghi nhận thực tế tại bệnh viện cho thấy, trong khuôn viên cơ sở được chia thành 2 phân khu. Phân khu giai đoạn I, gồm tòa nhà chính cao 3 tầng đã được tu bổ, sơn, sửa tương đối tươm tất. Các thiết bị kỹ thuật, y tế, phòng khám, phòng thuốc, phòng bệnh... được đầu tư mới, hiện đại. Phía cổng chính, đã gắn lại bảng tên, phủ màu sơn mới.

Ngược lại, phân khu giai đoạn II còn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Quanh tòa nhà phân khu II, cỏ dại chưa được dọn dẹp cố bám lấy các mảng tường ngả màu. Cổng chính dẫn vào tòa nhà phân khu II bị khóa chặt, hoen gỉ. Giữa 2 phân khu những người thợ cho đặt hàng rào tôn ngăn cách trên lối vào.

Trong khuôn viên, ghi nhận vào chiều 29/6, xuất hiện những trụ PCCC được lắp đặt đơn giản, không mái che vát dốc, không gioăng cao su chống nước xâm nhập, không ký hiệu, không tiêu lệnh nhận diện.

Về hoạt động chuyên môn, thông tin tại lễ khánh thành bệnh viện lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết cơ sở hoạt động theo mô hình bệnh viện chuyên khoa, với quy mô 50 giường nội trú. Bệnh việncó 8 phòng ban chức năng trực thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.Bệnh viện có Khoa Khám bệnh (với phòng cấp cứu cùng trang thiết bị cấp cứu ban đầu; 7 phòng khám bệnh tâm thần, tư vấn và trị liệu tâm lý); Khoa Nội trú (với 14 phòng bệnh nội trú) và Khoa Cận lâm sàng với các bộ phận xét nghiệm và thăm dò chức năng.

Bên cạnh đó, các bộ phận hỗ trợ như tổ dinh dưỡng; tổ kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ dược… đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Về nhân sự có 48 nhân viên y tế sẽ làm việc tại cơ sở 4. Trong đó, 43 nhân viên luân phiên từ cơ sở chính và 5 nhân viên tuyển mới. Bệnh viện có gần 13 bác sĩ chuyên khoa tâm thần (9 bác sĩ chuyên khoa I và II) và 20 điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM giàu kinh nghiệm luân phiên trực tiếp tham gia công tác khám bệnh, điều trị và quản lý người bệnh tại cơ sở này.

Tại sự kiện, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM bày tỏ tin tưởng, Cơ sở 4 Bệnh viện Tâm thần TP được đưa vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho các cơ sở hiện hữu mà còn tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân khu vực Bình Dương cũ và các địa bàn lân cận được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Về công tác đảm bảo điều kiện hoạt động của bệnh viện, thẩm định PCCC, kế hoạch phát triển giai đoạn II để khắc phục tình trạng lãng phí công sản... Chúng tôi đã liên hệ Sở Y tế TP.HCM và lãnh đạo cơ sở 4 nhằm tiếp nhận thông tin và sẽ phản hồi khách quan đến bạn đọc.

Trước nhu cầu thiết yếu của người dân TP, Bệnh viện Tâm thần TP, Sở Y tế và các đơn vị liên quan cần sớm có phương án đẩy nhanh tiến độ vận hành giai đoạn II Cơ sở, hạn chế tối đa việc lãng phí tài nguyên Nhà nước.

Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, bệnh viện 1.500 bao giờ được hồi sinh?