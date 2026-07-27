Mỹ ghi nhận đợt bùng phát Cyclospora lớn nhất lịch sử

Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển (Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.

Đối ngoại nghị viện thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới (Ngày Nay) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu (Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.

Năm học 2026-2027: Tinh gọn mạng lưới, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục (Ngày Nay) - Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn bằng những giải pháp có tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy (Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Tây Ban Nha, Pháp sơ tán thêm hàng chục nghìn người do cháy rừng (Ngày Nay) - Tình trạng cháy rừng tại các nước châu Âu vẫn diễn biến nghiêm trọng. Ngày 25/7, thêm hàng chục nghìn người dân ở Tây Ban Nha và Pháp phải sơ tán do các đám cháy lan rộng.

Alpha Alliance: “Mở khóa kiệt tác di sản, sưu tầm giá trị vượt thời gian” (Ngày Nay) -Chiều 24/7, Alphanam Group phối hợp cùng đơn vị phân phối Huy Hoàng Homes lần đầu ra mắt chương trình “Alpha Alliance” giới thiệu góc nhìn toàn cảnh về chiến lược phát triển bất động sản hàng hiệu gắn liền với di sản và hạ tầng điểm đến dành cho nhà đầu tư VIP.

Hiện thực hóa quyết sách của Trung ương bằng hành động và hiệu quả thực thi (Ngày Nay) - Những định hướng tại Hội nghị Trung ương 3 nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên bởi bám sát yêu cầu thực tiễn và hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.