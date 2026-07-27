Mỹ ghi nhận đợt bùng phát Cyclospora lớn nhất lịch sử

(Ngày Nay) -Mỹ đang đối mặt với đợt bùng phát bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng Cyclospora lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 11.500 ca mắc được ghi nhận trong mùa dịch năm nay. Giới chức y tế xác định xà lách cuộn bào sợi do Taylor Farms cung cấp là nguồn lây nhiễm có khả năng cao, khiến hàng loạt sản phẩm bị thu hồi và nhiều chuỗi nhà hàng phải ngừng sử dụng loại rau này.
Các trường hợp nhiễm ký sinh trùng Cyclospora thường gia tăng vào mùa xuân và mùa hè ở Mỹ.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đến nay đã có hơn 11.500 ca mắc cyclosporiasis được ghi nhận trong năm 2026. Trong số này, 4.173 ca đã được xác nhận, còn khoảng 7.400 trường hợp đang tiếp tục được xét nghiệm để xác định liệu nguồn lây có xuất phát trong nước hay không.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết giới chức đã kiểm soát được ổ dịch sau khi tiến hành thu hồi sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo số ca mắc vẫn có thể tiếp tục tăng do thời gian ủ bệnh kéo dài và đường cong dịch tễ học vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
CDC đã xác định 1.947 ca bệnh thuộc cùng một ổ dịch đa bang tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Tây. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh con số thực tế có thể cao hơn nhiều do chỉ thống kê các ca đã được xác nhận.
Dữ liệu từ các bang cho thấy số ca mắc vượt xa thống kê của liên bang. Riêng bang Michigan đã ghi nhận 8.176 ca, trong khi Ohio có 2.574 ca, Indiana 710 ca, Illinois 513 ca, Kentucky 468 ca, Kansas 289 ca, West Virginia 226 ca, Oklahoma 172 ca và Pennsylvania 48 ca. Hiện có 9 bang được xác định liên quan trực tiếp đến ổ dịch gồm Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia.
Tổng cộng 41 bang của Mỹ đã ghi nhận ít nhất một ca nhiễm Cyclospora lây trong nước trong mùa dịch năm nay. Tuy nhiên, một số bang như California và New Jersey cho biết số ca vẫn nằm trong mức thông thường của mùa hè.
Sau hơn 2.000 cuộc phỏng vấn với người bệnh, cơ quan y tế bang Michigan xác định có bằng chứng rất mạnh cho thấy xà lách iceberg bào sợi do Taylor Farms cung cấp là nguồn lây chính.
Loại rau này từng được phục vụ tại một số cửa hàng Taco Bell ở các bang Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio và West Virginia.CDC khuyến cáo người dân không sử dụng xà lách cuộn bào sợi của Taylor Farms de Mexico được phục vụ tại các cửa hàng Taco Bell ở những khu vực liên quan đến ổ dịch.
Taco Bell cho biết đã loại bỏ toàn bộ nguồn cung xà lách từ Taylor Farms khỏi hệ thống nhà hàng trên toàn nước Mỹ. Trong khi đó, Taylor Fresh Foods cũng thông báo thu hồi toàn bộ xà lách iceberg được trồng tại khu vực miền Trung Mexico và xuất khẩu sang Mỹ.
Ngoài Taco Bell, các lô xà lách bị thu hồi còn được phân phối tới Walmart, Jack in the Box và nhiều đơn vị dịch vụ thực phẩm khác tại 27 bang.
Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định thêm loại thực phẩm nào khác liên quan đến ổ dịch này. Tuy nhiên, Cyclospora trước đây từng gây bùng phát dịch thông qua các loại rau thơm như húng quế, rau mùi, các loại quả mọng và đậu Hà Lan.
Sau khi ăn hoặc uống thực phẩm, nước bị nhiễm ký sinh trùng, người bệnh có thể mất từ vài ngày đến hai tuần mới xuất hiện triệu chứng. Các biểu hiện thường gặp gồm: Tiêu chảy, chán ăn, sụt cân, đau quặn, chướng bụng, đầy hơi, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, đợt bùng phát Cyclospora lớn nhất trước đây xảy ra vào năm 1996 với khoảng 1.500 ca, liên quan đến quả mâm xôi.
Với gần 2.000 ca thuộc cùng một ổ dịch và hơn 11.500 ca trên toàn quốc trong năm nay, đây được xem là đợt bùng phát Cyclospora lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ.
Dữ liệu giám sát của hãng công nghệ sinh học bioMérieux cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với Cyclospora và các loại ký sinh trùng khác tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng qua, từ dưới 3% vào giữa tháng 6 lên hơn 17% trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên, vi khuẩn E. coli vẫn là nguyên nhân phổ biến hơn gây các bệnh đường tiêu hóa, chiếm hơn 19% số mẫu xét nghiệm dương tính. Bên cạnh đó, các loại virus đường ruột cũng tiếp tục lưu hành, với khoảng 14% mẫu xét nghiệm ghi nhận dương tính trong giai đoạn từ ngày 19 đến 24/7.
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