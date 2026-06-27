Nghề ướp trà sen Tây Hồ nhận chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(Ngày Nay) - Tối 26/6, tại khu vực Hồ Tây, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”. Sự kiện diễn ra từ ngày 26 - 28/6 tại nhiều không gian văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Tây Hồ, góp phần quảng bá hình ảnh sen Hà Nội, đặc biệt là Sen Bách Diệp Hồ Tây, tới người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Việt. Tại Thủ đô Hà Nội, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Theo bà Đặng Hương Giang, với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt, riêng có của Hà Nội.

Điểm nhấn quan trọng tại lễ khai mạc là nghi thức trao chứng nhận “Nghề ướp trà sen Tây Hồ” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, tri thức dân gian và kỹ nghệ truyền thống đã được các thế hệ nghệ nhân Tây Hồ gìn giữ, trao truyền qua nhiều đời.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen trong đời sống người Việt; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô gắn với cảnh quan Hồ Tây. Thông qua lễ hội, Hà Nội giới thiệu các giống sen quý như Sen Bách Diệp Hồ Tây, sen bách diệp trắng, sen Quan Âm; cùng các vùng trồng sen tại Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương và nhiều địa phương khác.

Với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”, lễ hội kể câu chuyện về vẻ đẹp của sen qua nhiều lớp nghĩa: sắc màu thiên nhiên, hương vị văn hóa, tinh thần nghệ thuật, nghề làm trà sen, ẩm thực từ sen và những sáng tạo trong đời sống đương đại. Đây cũng là dịp để người dân, du khách cảm nhận vẻ đẹp thanh lịch, văn minh, sáng tạo của Hà Nội thông qua biểu tượng hoa sen và không gian Hồ Tây.

Tại lễ khai mạc, diễn ra công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề ướp trà sen Quảng An và công bố Quyết định về việc công nhận Khu du lịch Hồ Tây. Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo được dàn dựng công phu.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục tại các không gian công cộng ven Hồ Tây. Điểm nhấn là không gian “Sen - Tinh hoa và đời sống” tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi giới thiệu toàn diện hệ sinh thái văn hóa sen Việt Nam. Từ 6 giờ đến 9 giờ hằng ngày, thời điểm hoa sen bung nở đẹp nhất, du khách có thể chiêm ngưỡng Sen Bách Diệp Hồ Tây cùng nhiều giống sen nổi tiếng khác.

Tại đây, người dân và du khách được khám phá các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ sen; trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; thưởng thức trình diễn nghề dệt lụa tơ sen; tìm hiểu văn hóa trà sen và các món ăn chế biến từ sen. Nhiều tiểu cảnh nghệ thuật, khu trải nghiệm, điểm check-in cũng được bố trí nhằm tăng sức hấp dẫn cho lễ hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố”, diễn ra chiều 27/6 tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường ven Hồ Tây. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 2.000 người tham gia trong trang phục áo dài mang họa tiết hoa sen, xếp hình biểu tượng “SEN 2026”. Đoàn diễu hành tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ bên Hồ Tây, tôn vinh tà áo dài Việt Nam, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, đồng thời quảng bá thương hiệu Sen Tây Hồ tới du khách trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức kỳ vọng Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 sẽ thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển không gian văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí quanh Hồ Tây, hướng tới thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.