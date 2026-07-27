UNESCO ghi danh bãi đổ bộ Normandy vào Danh mục Di sản thế giới

(Ngày Nay) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 26/7, đã ghi danh các bãi đổ bộ Normandy – nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai – vào Danh mục Di sản thế giới.

Quyết định được thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới ở thành phố Busan (Hàn Quốc), khép lại gần 2 thập kỷ vận động của Pháp nhằm đưa địa danh mang ý nghĩa đặc biệt này trở thành di sản nhân loại.

Di sản được ghi danh trải dài trên hơn 80km bờ biển vùng Normandy, thuộc 2 tỉnh Manche và Calvados ở Tây Bắc nước Pháp. Quần thể này bao gồm 5 bãi đổ bộ mang mật danh Utah, Omaha, Gold, Juno và Sword, cùng nhiều địa điểm gắn liền với Chiến dịch Overlord như mũi Pointe du Hoc, trận địa pháo Longues-sur-Mer, cảng nhân tạo Mulberry tại Arromanches, các công sự phòng thủ ven biển, nghĩa trang quân sự và đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh.

Ngày 6/6/1944, khoảng 156.000 binh sĩ Mỹ, Anh, Canada cùng lực lượng đồng minh từ nhiều quốc gia khác đã đổ bộ lên 5 bãi biển này trong chiến dịch quân sự bằng đường biển lớn nhất trong lịch sử. Chiến dịch mở mặt trận phía Tây, tạo bước ngoặt quan trọng dẫn tới việc giải phóng nước Pháp và Tây Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức, góp phần làm thay đổi cục diện của Chiến tranh thế giới thứ hai. Đến nay, Normandy vẫn là một trong những địa điểm tưởng niệm chiến tranh quan trọng nhất thế giới, thường xuyên diễn ra các lễ kỷ niệm với sự tham dự của nguyên thủ và cựu chiến binh nhiều nước.

UNESCO đánh giá các bãi đổ bộ Normandy là "một cảnh quan văn hóa đặc biệt", được hình thành không chỉ bởi các sự kiện lịch sử năm 1944 mà còn bởi ký ức tập thể và những hoạt động tưởng niệm kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), quần thể này mang giá trị nổi bật toàn cầu khi gắn trực tiếp với sự kiện có ý nghĩa quyết định trong quá trình giải phóng Tây Âu khỏi ách chiếm đóng của Đức Quốc xã, đồng thời là biểu tượng của hòa bình, tự do và hòa giải sau chiến tranh.

Phát biểu tại Busan, Chủ tịch vùng Normandy, ông Hervé Morin, cho rằng việc được UNESCO công nhận là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử đặc biệt của khu vực, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo tồn và phát huy di sản. Hồ sơ đề cử được vùng Normandy khởi động từ năm 2008, tiếp nối nhiều năm chuẩn bị trước đó, với mục tiêu không chỉ gìn giữ dấu tích của một trận chiến mang tính bước ngoặt mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình và đoàn kết giữa các dân tộc. Theo các chuyên gia, việc được ghi danh sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn du lịch của Normandy, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực quốc tế để bảo vệ khu vực trước những sức ép từ biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển, quá trình đô thị hóa và lượng du khách ngày càng gia tăng.

Cũng tại kỳ họp lần thứ 48, UNESCO đã ghi danh quần thể Các pháo đài hoàng gia vùng Languedoc (Pháp) vào Danh mục Di sản thế giới. Với hai di sản mới, nước Pháp hiện có 56 di sản được UNESCO công nhận, tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia sở hữu nhiều Di sản thế giới nhất.