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Ninh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 4/8, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Ban tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm 2026. Trong đó, Ninh Bình được đề cử tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026.
Ninh Bình được đề cử hạng mục Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026

Đây là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách trong nước và quốc tế; đồng thời được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, 7 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình ước đón trên 18,7 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ; trong đó có trên 16,7 triệu lượt khách nội địa và trên 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình và sự phục hồi, tăng trưởng bền vững của ngành du lịch địa phương.

Tỉnh Ninh Bình hiện có hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt phong phú, hội tụ đầy đủ các giá trị nổi bật về di sản văn hóa, thiên nhiên, lịch sử, tín ngưỡng, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái, du lịch biển và du lịch nông thôn, tạo lợi thế nổi trội để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh hiện tập trung triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh về phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; đồng thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh xác định phát triển du lịch trên nền tảng phát huy giá trị nổi bật của di sản văn hóa và thiên nhiên, lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh, lấy sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển, hướng tới xây dựng công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Những năm gần đây, Ninh Bình liên tục được các tổ chức, tạp chí và nền tảng du lịch uy tín quốc tế bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn của thế giới. Việc tiếp tục được đề cử tại World Travel Awards không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của du lịch Ninh Bình mà còn mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ giá trị di sản, văn hóa và con người Ninh Bình tới bạn bè quốc tế, thu hút du khách, các nhà đầu tư chiến lược và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao.

Việc Ninh Bình được đề cử tại hạng mục "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á 2026" tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sức cạnh tranh ngày càng cao của du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

PV
Ninh Bình Di sản Tràng An

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