Người dân Thủ đô đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

(Ngày Nay) - Lễ khai mạc Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” năm 2023 đã diễn ra sáng 20/10 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ trong sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030)...

(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/10 kêu gọi mở hành lang chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực Dải Gaza hiện bị phong tỏa.

(Ngày Nay) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, bước đầu phát hiện nhiều vi phạm. Song song đó, Công an Thành phố tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cho người dân.