Người dân tố C99, T99 lừa đảo

Ngày 16/8/2023 - là lần thứ “n” người dân tìm đến văn phòng của Công ty Cổ phần quản lý vốn và khai thác tài sản C99 (gọi tắt là C99/C99 Capital) để yêu cầu người có thẩm quyền phối hợp làm việc, hoàn trả lại số tiền đầu tư đã trễ hạn. Tuy nhiên, tất cả phải ra về mà không đạt được kết quả gì khi nơi này chỉ có hai nữ nhân viên trực, các cấp lãnh đạo bặt vô âm tín.

Chị N.T.T.T buôn bán nhỏ ở TP.HCM rơm rớm nước mắt nhắc về tình cảnh éo le đang gặp phải khi lỡ sa chân vào C99. 800 triệu đồng là khoản tích cóp cả đời của mẹ chồng đưa cho chị giữ để phòng khi ốm đau lúc xế chiều. “Mẹ chồng chị 80 tuổi rồi, lại thường xuyên bệnh nên sức khoẻ yếu, chị phải chạy đi chạy về nên trễ hẹn với các em”, chị giải thích.

Cuối năm 2022, chị dự định mang số tiền này đi gửi tiết kiệm nhưng nghe một người em giới thiệu C99 lãi suất cao, thời gian ngắn chỉ một hai tháng có thể rút ra nên khuyên đầu tư tại đây. Chị T. nghe bùi tai, nghĩ đơn giản giống gửi tiết kiệm ngân hàng nên đồng ý và đổ hết vào C99 và công ty liên quan là VNCAP.

Ngày 1/12/2022, chị và C99 ký hợp đồng, đồng thời ký thoả thuận hợp tác ba bên, gồm: C99 - chị - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và quản lý vốn Việt Nam (viết tắt là VNCAP) với mục đích giới thiệu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư... vào các dự án tiềm năng, đầu tư tài sản. Số tiền của hợp đồng này là 400 triệu đồng trong thời hạn 3 tháng, mức lãi suất là 12%/năm.

Tiếp đó, trong ngày 27 và 28/12/2023, chị lần lượt ký hai hợp đồng với VNCAP với tổng giá trị là 400 triệu đồng, đầu tư vào dự án Khu đô thị Phú Mỹ An (P.An Đông, TP.Huế). Tài sản đảm bảo là quyền lựa chọn căn hộ khi dự án hoàn thành. Thời gian hợp tác của hai hợp đồng này chỉ vỏn vẹn 34 ngày, lãi suất 13%/năm. Cả hai hợp đồng có xác nhận của C99, do Giám đốc vùng Trần Kim Phụng ký.

“Khi hợp đồng kết thúc, chị liên hệ để nhận lại khoản đầu tư nhưng họ (C99, VNCAP - PV) chỉ trả phần lãi vài triệu đồng và đề nghị gia hạn thêm. Chị gia hạn hai hợp đồng sau, hạn chót là cuối tháng 4/2023. Thế nhưng, đến nay chị vẫn chưa nhận được tiền gốc 800 triệu đồng và lãi như họ cam kết. Tháng 5, chị lên làm việc với C99, nói rõ là không muốn gia hạn, mẹ chồng lại bệnh cần tiền chăm sóc và đến hạn nợ trả bên ngoài, đề nghị hoàn tiền nhưng họ chỉ hứa hẹn cho đến nay chưa xử lý”, chị T. kể.

Anh Đ.T.B đang kinh doanh tại TP.HCM nên có nhiều mối quan hệ với đội ngũ nhân viên ngân hàng, công ty tài chính và qua đó biết đến C99 khi một nữ nhân viên sale chuyển nơi làm việc. Người này giới thiệu và cung cấp nhiều chứng từ liên quan đến C99 cùng hình ảnh ký kết giữa C99 với các đơn vị khác để thuyết phục anh B. đầu tư kèm thông tin “huy động vốn cho Tập đoàn T99”.

Trước một cái tên lạ hoắc, anh B. không khỏi nghi ngờ nên lên mạng tìm hiểu thêm. “Công ty C99 có trụ sở tại Hà Nội do ông Lê Quang Vu làm Tổng Giám đốc, là Công ty con của Tập đoàn Tài chính T99 trực thuộc Vicoland do ông Bùi Đức Long làm Chủ tịch. Trên website Vicoland (www.vicoland.vn) và C99 (www.c99.vn) cũng có thông tin trên”, anh B. viết trong đơn gửi đến Ngày Nay.

Sau một thời gian nghe rót mật vào tai, tháng 8/2022, anh B. ký một hợp đồng với C99 cho sản phẩm C_MM Plus trong thời hạn 6 tháng, có bảo hiểm bảo lãnh thanh toán, lãi suất 9,3% (không có bảo hiểm là 10,3%)”, anh B. kể và cho biết: “Hợp đồng này được công ty thanh toán đúng hạn”.

Sau đó, nữ nhân viên tiếp tục giới thiệu gói đầu tư khác với lãi suất lên đến 15,5% có bảo lãnh đầu tư, đảm bảo 100% an toàn. Anh B. không muốn tham gia nhưng trước sự thuyết phục “mưa dầm thấm lâu”, đồng thời: “Tôi đọc báo thấy ca ngợi ông Bùi Đức Long dữ lắm nên mới tin tưởng đầu tư”. Sau đó, anh đồng ý ký hợp đồng mới với giá trị 1 tỷ đồng trong ba tháng, hạn cuối là tháng 5/2023, C99 sẽ hoàn trả gốc và lãi.

Ngoài hợp đồng kể trên, bắt đầu từ tháng 9/2022, anh B. cũng ký thêm hai hợp đồng khác với C99 và các công ty liên quan đến C99 như: VNCAP, C_Invest, giá trị là 2,5 tỷ đồng với lãi suất 13%, mục đích là giới thiệu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư... vào các dự án tiềm năng, đầu tư tài sản. Đến khi hợp đồng hết hạn, anh B. đề nghị nhận lại tiền để xử lý công việc kinh doanh nhưng phía C99 chỉ đồng ý trả lại một phần tiền gốc và chút ít lãi.

“Hạn chót cho tất cả các hợp đồng là tháng 5/2023 nhưng đến nay C99 vẫn đang chiếm giữ tiền của tôi là hơn 2,6 tỷ đồng cả gốc và lãi. Tôi đã làm việc rất nhiều lần với C99, ông Lê Quang Vu – Tổng Giám đốc đưa lịch hẹn thanh toán nhưng không thực hiện. Cuối cùng, ông Vu báo là không có quyền quyết định dòng tiền của công ty để chi trả cho khách hàng. Tôi không hiểu vì sao một Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của công ty mà không thể quyết định...?”, anh B. thắc mắc.

Không chỉ chị T., anh B. phản ánh việc bị C99 lừa mà hàng chục người khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị N.T.K.N ở TP.HCM hợp tác đầu tư với C99 số tiền 500 triệu đồng với lãi suất là 9,5% trong thời gian 6 tháng từ 10/2022 đến 4/2023 cho dự án Khu đô thị Phú Mỹ An (P.An Đông, TP.Huế). C99 cam kết sau khi kết thúc hợp đồng sẽ thanh toán cả gốc và lãi là 523 triệu đồng. Chị N. cho biết, lúc hết hạn, chị nhiều lần đề nghị thực hiện đúng hợp đồng nhưng C99 chỉ hứa hẹn, không giải quyết.

Anh N.Đ.N.H. cầm trên tay một sấp giấy tờ đến toà soạn Ngày Nay nhờ hỗ trợ: “Tôi cũng như các anh chị ở đây, không ai dám nói với gia đình, tiền đầu tư vào C99 cũng không phải nhàn rỗi gì mà là vay mượn. Tôi và người thân nhiều lần làm việc với C99 theo đúng cam kết trong hợp đồng nhưng đến nay công ty vẫn chưa có động thái hoàn trả”.

Theo H., anh và người thân ký kết 4 hợp đồng ngắn hạn với C99 và các công ty liên quan đến C99 với tổng số tiền là 8,2 tỷ đồng, có thời gian ngắn nhất là 31 ngày, dài nhất là 90 ngày, lãi suất từ 10,5% đến 13%. Sau nhiều lần gây áp lực, C99 hoàn trả hơn 900 triệu đồng, số còn lại hơn 7,2 tỷ đồng vẫn đang nằm trong túi của C99.

Tập thể nạn nhân tại TP.HCM đã có đơn tố cáo “Hành vi lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm dụng vốn của Công ty Cổ phần quản lý vốn và khai thác tài sản C99 bằng các hợp đồng hợp tác kinh doanh” gửi đến cơ quan công an. Trong đơn, các nạn nhân viết: “Chỉ một nhóm nhỏ hơn 10 người con số huy động đã hơn 50 tỷ đồng thì với khoảng 200 khách hàng của Công ty C99 thì con số này có thể lên đến ngàn tỷ đồng”.

Một nạn nhân khác ở Hà Nội cho biết, số người “dính” vào C99 khu vực thủ đô khoảng 40 người, tổng số tiền bị lừa hơn 40 tỷ đồng. Tập thể nạn nhân cũng đã có đơn trình báo công an: “Công ty C99 và Công ty T99 đã cố tình lập ra và cung cấp những thông tin không trung thực lừa gạt chúng tôi để ký các hợp tác kinh tế này nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư chính đáng của chúng tôi. Số tiền mà chúng tôi đã tin tưởng đi vay mượn người thân, bạn bè cũng như ngân hàng để đầu tư vào C99 và họ đã đưa chúng tôi vào cảnh nợ nần chồng chất, bất tín nhiệm với đối tác, bạn bè, ngân hàng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt cũng như tính mạng của người thân trong gia đình… không thể nào diễn tả hết hoàn cảnh cá nhân mỗi khách hàng”.

Trong giấy phép kinh doanh, công ty C99 được thành lập vào ngày 9/6/2022, mã số thuế là 0110025198, có trụ sở chính đặt tại số 10 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chi nhánh tại TP.HCM được C99 giới thiệu tại số 34 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3 và một địa chỉ khác ở Q.1.

Tại TP.HCM, các nạn nhân cho biết chủ yếu làm việc với C99 tại số 34 Trần Quốc Thảo. Sau khi các hợp đồng hết hạn, ngày 17/5/2023, anh Đ.T.B cùng nhiều người khác đến địa chỉ trên yêu cầu lãnh đạo C99 là Tổng Giám đốc Lê Quang Vu và Giám đốc vùng Trần Kim Phụng ra đối chất hoặc sắp xếp lịch làm việc, xử lý các khoản nợ, không hứa hẹn gì thêm.

Sau khi ghi nhận ý kiến, đại diện C99 chỉ trả lời: “Tiếp nhận ý kiến và báo cáo trình lãnh đạo...”. Tuy nhiên, 6 ngày sau, C99 bất ngờ ra thông báo thay đổi địa điểm làm việc sang tầng 10 toà nhà 3 Bees Tower số 281 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận. Chưa dừng lại, đến ngày 19/7, C99 tiếp tục di dời văn phòng sang tầng 5 toà nhà số 30-32 Yersin, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1.

Mới đây, các nạn nhân đến địa chỉ mới để làm việc nhưng C99 chỉ có 2 nhân viên trực, các cấp bậc khác từ trưởng nhóm đến Giám đốc vùng, Tổng Giám đốc không thấy tăm hơi, điện thoại không phản hồi. Theo ghi nhận của phóng viên, văn phòng C99 ở đường Yersin được xếp nhiều bàn ghế nhưng chỉ có hai nhân viên trực và không có lãnh đạo nào xử lý công việc.

Tại Hà Nội, ngày 9/9/2022, C99 khai trương trụ sở hoành tráng. Sau khi vụ việc vỡ lở, C99 dời trụ sở về đặt tại tầng 3 toà nhà số 138B Giảng Võ, Q.Ba Đình vào ngày 20/7. Hiện tại, văn phòng tại đây cũng đã bị BQL toà nhà tạm đóng cửa, niêm phong sau khi khách hàng đến yêu cầu C99 hoàn tiền.

C99 giới thiệu website chính thức có tên miền là www.c99.vn nhưng nhiều tháng nay, khách hàng không thể truy cập được.

Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, P.An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích: 2,3ha, do Công ty Cổ phần AnInvest (thuộc Ân Nam Group) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay, dự án chưa có giấy phép xây dựng.