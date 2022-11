Người tiêu dùng Mỹ chi hơn 9 tỷ USD trong ngày 'Black Friday'

Ngày 26/11, theo dữ liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày "Black Friday", với hơn 9,12 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước.

Doanh số bán hàng điện tử là động lực lớn, khi tăng tới 221% so với những ngày mua sắm trung bình trong tháng 10. Trong đó, các mặt hàng như thiết bị âm thanh, đồ chơi và thiết bị tập thể dục cũng bán rất chạy, với doanh số mỗi mặt hàng tăng hơn 200% so với mức trung bình trong tháng trước. Adobe Analytics cũng ghi nhận rằng người tiêu dùng đã chuyển sang các phương thức thanh toán linh hoạt trong bối cảnh lạm phát cao và giá cả tăng. Số lượng đơn đặt hàng mua ngay, trả sau tăng 78% trong tuần này so với tuần trước và doanh thu từ các đơn đặt hàng đó tăng 81% trong cùng kỳ.

Chuyên gia Vivek Pandya, nhà phân tích chính của Adobe Digital Insights, cho biết ngày mua sắm "Black Friday" năm 2022 đã đạt mức chi tiêu kỷ lục qua hình thức trực tuyến cho thấy nhiều dấu hiệu đáng chú ý hơn về việc người tiêu dùng có ý thức về ngân sách trong năm nay. Người mua sắm đang sử dụng phương thức thanh toán "mua ngay trả sau" (Buy Now Pay Later) nhiều hơn trong năm nay để có thể mua những món quà mong muốn cho gia đình và bạn bè. Theo Adobe, tỷ lệ doanh số bán hàng được thực hiện trên điện thoại di động cũng đạt mức cao kỷ lục, với 48% doanh số bán hàng trực tuyến đến từ điện thoại thông minh. Các trò chơi như FIFA 23 và các thiết bị chơi game như PlayStation 5 vẫn phổ biến, thiết bị bay không người lái và Apple MacBook cũng bán rất chạy.

Adobe Analytics hy vọng hoạt động thương mại điện tử sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt cuối tuần, với việc người tiêu dùng sẽ chi khoảng 4,5 tỷ USD vào ngày thứ Bảy và 5 tỷ USD vào ngày Chủ nhật. Dịp mua sắm "Cyber Monday" diễn ra vào đầu tuần tới cũng dự kiến sẽ là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong mùa và trong năm, mang lại doanh thu hơn 11 tỷ USD. Phân tích của Adobe Analytics bao gồm hơn 1.000 tỷ lượt truy cập vào các trang web bán lẻ của Mỹ và 18 danh mục sản phẩm.