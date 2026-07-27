Những bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion

(Ngày Nay) - Dữ liệu xuất nhập khẩu, thể hiện những dấu hiệu bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion.

Cashion là thương hiệu, cũng là tên chuỗi cửa hàng mua bán kim cương, trang sức của Công ty Cổ phần Casion.

Trước khi đăng tải thông báo tạm ngừng kinh doanh 2 tháng kể từ lúc 8h ngày 19/7, Cashion có nhiều cửa hàng ở nhiều vị trí đắc địa tại khoảng 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin mà phóng viên có được, người đại diện của pháp luật Cashion là ông Lê Trung Hiếu. Ông Hiếu đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng và Công ty TNHH MTV Người Bạn Kim Cương.

Tối 20/7, PNJ phát đi thông cáo cho biết PNJ đã thực hiện khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Người Bạn Vàng với tỉ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ.

Thông cáo của PNJ cũng cho biết, ngày 12/2/2025, công ty này thành lập Cashion nên PNJ đã thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng. PNJ cho biết hiện không còn liên quan gì đến Công ty cổ phần Người Bạn Vàng.

Thương hiệu từ năm 2021, nhưng đến tháng 7/2025 mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương?

Trở lại câu chuyện kinh doanh kim cương của Cashion, trước khi phát đi thông báo tạm ngừng kinh doanh 2 tháng kể từ lúc 8h ngày 19/7/2026, Cashion sử dụng nội dung nhằm quảng bá, truyền thông là “Cashion đẳng cấp trong tầm tay - Thương hiệu từ năm 2021”.

Tuy nhiên, dữ liệu nhập khẩu kim cương mà chúng tôi có được, thì vào ngày 9/7/2025 Cashion mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương từ Ấn Độ, thông qua đối tác xuất khẩu là Priti Gems Company Ltd.

Vào ngày này, Cashion đã hai lần nhập khẩu kim cương, một lần là 10,07 carat và lần còn lại là 10,00 carat.

Các công ty khác có cùng người đại diện pháp luật là ông Lê Trung Hiếu như Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng, Công ty TNHH MTV Người Bạn Kim Cương đều không có dữ liệu nhập khẩu kim cương.

“Từ thời điểm trước khi lần đầu tiên nhập khẩu kim cương là ngày 9/7/2025, Cashion sử dụng kim cương từ nhà cung cấp nào để bán ra thị trường?” - Phóng viên gửi nội dung trao đổi đến Cashion, nhằm làm rõ thông tin quảng bá “Thương hiệu từ năm 2021” nhưng đến ngày 9/7/2025, Cashion mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương. Tuy nhiên, Cashion chưa phản hồi thông tin.

Những bất thường về nguồn gốc kim cương

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên phát hiện một số vấn đề bất thường quanh một số sản phẩm kim cương của Cashion. Đây là những sản phẩm kim cương được giám định chất lượng bởi P-Lab - đơn vị vừa bị khởi tố trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Chẳng hạn như các viên kim cương có số GIA 6345551716 (cấp ngày 10/1/2020), 2267130818 (cấp ngày 19/6/2017), 5106386378 (cấp ngày 29/6/2009),… không có dữ liệu nhập khẩu. Thời điểm được cấp số GIA diễn ra trước khi Cashion lần đầu tiên nhập khẩu kim cương là ngày 9/7/2025.

Hay như viên kim cương có số GIA 6542114722, dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 25/2/2026 từ H&Y Creation Bangkok Co Ltd (Ấn Độ). Nhưng trước đó, vào ngày 30/1/2026, Skrishna (HK) Ltd (Hong Kong) có nhập kim cương có số GIA này từ Jodhani Brothers (Ấn Độ).

Tương tự, viên kim cương có số GIA 6522779168, dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 7/4/2026 từ H&Y Creation Bangkok Co Ltd (Ấn Độ). Nhưng trước đó, vào ngày 12/3/2026, Jiya Gems (HK) Ltd (Hong Kong) nhập khẩu kim cương có số GIA này từ Ratnakala Export PVT Ltd (Ấn Độ).

Cả hai viên kim cương có số GIA 6542114722 và 6522779168, mặc dù dữ liệu nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu từ đối tác ở Ấn Độ. Nhưng trước đó, các nhà nhập khẩu khác ở Hong Kong đã nhập khẩu hai viên kim cương này từ Ấn Độ.

“Như vậy, nếu theo trình tự logic của thời gian, thì Cashion phải nhập khẩu các sản phẩm kim cương này thông qua các đối tác ở Hong Kong chứ không thể nhập khẩu từ Ấn Độ được nữa - vì trước đó đã xuất khẩu sang Hong Kong.Vậy, Cashion lý giải điều này như thế nào?” - phóng viên đặt nội dung trao đổi, nhưng Cashion chưa có phản hồi.

Tiếp tục tra soát dữ liệu xuất nhập khẩu, phóng viên phát hiện một số viên kim cương thể hiện nhập khẩu từ Ấn Độ sanng Hong Kong, không có thông tin nhập khẩu về Việt Nam.

Như viên kim cương có số GIA 1533263296, được S.Jewels HK Ltd (Hong Kong) nhập khẩu vào ngày 12/9/2025 từ SJW Shivam Jewels Private Limited (Ấn Độ). Hay viên kim cương có số GIA 7512830968, được Gemr You (HK) Ltd (Hong Kong) nhập khẩu vào ngày 7/1/2026 từ Vishindas Holaram (Lakhi Group) Private Limited (Ấn Độ).

“Không có thông tin hai công ty này hay bất kỳ công ty nào khác xuất khẩu sang Việt Nam, vậy tại sao Cashion lại có sản phẩm kim cương có các số GIA này?

Hơn nữa, các sản phẩm kim cương có số GIA này của Cashion đều do P-Lab cấp giấy chứng nhận. Trong vụ việc 28.000 viên kim cương lậu, P-Lab được xác định là “tẩy” GIA, cấp chứng nhận P-Lab để hợp thức hóa kim cương lậu. Vậy, nguồn kim cương của Cashion do P-Lab cấp giấy chứng nhận được lấy từ đâu?

Đó là những nội dung cũng đã được phóng viên gửi đến Cashion để trao đổi, nhằm làm rõ thông tin. Tuy nhiên, cũng chưa được Cashion phản hồi.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!