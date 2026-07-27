Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Những bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion

Lê Xuân Thọ In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dữ liệu xuất nhập khẩu, thể hiện những dấu hiệu bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion.

Cashion là thương hiệu, cũng là tên chuỗi cửa hàng mua bán kim cương, trang sức của Công ty Cổ phần Casion.

Trước khi đăng tải thông báo tạm ngừng kinh doanh 2 tháng kể từ lúc 8h ngày 19/7, Cashion có nhiều cửa hàng ở nhiều vị trí đắc địa tại khoảng 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin mà phóng viên có được, người đại diện của pháp luật Cashion là ông Lê Trung Hiếu. Ông Hiếu đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng và Công ty TNHH MTV Người Bạn Kim Cương.

Tối 20/7, PNJ phát đi thông cáo cho biết PNJ đã thực hiện khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Người Bạn Vàng với tỉ lệ sở hữu 19,9% vốn điều lệ.

Thông cáo của PNJ cũng cho biết, ngày 12/2/2025, công ty này thành lập Cashion nên PNJ đã thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng. PNJ cho biết hiện không còn liên quan gì đến Công ty cổ phần Người Bạn Vàng.

Những bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion ảnh 1

Ảnh minh họa bởi AI

Thương hiệu từ năm 2021, nhưng đến tháng 7/2025 mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương?

Trở lại câu chuyện kinh doanh kim cương của Cashion, trước khi phát đi thông báo tạm ngừng kinh doanh 2 tháng kể từ lúc 8h ngày 19/7/2026, Cashion sử dụng nội dung nhằm quảng bá, truyền thông là “Cashion đẳng cấp trong tầm tay - Thương hiệu từ năm 2021”.

Tuy nhiên, dữ liệu nhập khẩu kim cương mà chúng tôi có được, thì vào ngày 9/7/2025 Cashion mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương từ Ấn Độ, thông qua đối tác xuất khẩu là Priti Gems Company Ltd.

Vào ngày này, Cashion đã hai lần nhập khẩu kim cương, một lần là 10,07 carat và lần còn lại là 10,00 carat.

Các công ty khác có cùng người đại diện pháp luật là ông Lê Trung Hiếu như Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng, Công ty TNHH MTV Người Bạn Kim Cương đều không có dữ liệu nhập khẩu kim cương.

Từ thời điểm trước khi lần đầu tiên nhập khẩu kim cương là ngày 9/7/2025, Cashion sử dụng kim cương từ nhà cung cấp nào để bán ra thị trường?- Phóng viên gửi nội dung trao đổi đến Cashion, nhằm làm rõ thông tin quảng bá “Thương hiệu từ năm 2021” nhưng đến ngày 9/7/2025, Cashion mới lần đầu tiên nhập khẩu kim cương. Tuy nhiên, Cashion chưa phản hồi thông tin.

Những bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion ảnh 2
Một cửa hàng của Cashion tại Hà Nội. Ảnh Fanpage Cashion

Những bất thường về nguồn gốc kim cương

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên phát hiện một số vấn đề bất thường quanh một số sản phẩm kim cương của Cashion. Đây là những sản phẩm kim cương được giám định chất lượng bởi P-Lab - đơn vị vừa bị khởi tố trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Chẳng hạn như các viên kim cương có số GIA 6345551716 (cấp ngày 10/1/2020), 2267130818 (cấp ngày 19/6/2017), 5106386378 (cấp ngày 29/6/2009),… không có dữ liệu nhập khẩu. Thời điểm được cấp số GIA diễn ra trước khi Cashion lần đầu tiên nhập khẩu kim cương là ngày 9/7/2025.

Hay như viên kim cương có số GIA 6542114722, dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 25/2/2026 từ H&Y Creation Bangkok Co Ltd (Ấn Độ). Nhưng trước đó, vào ngày 30/1/2026, Skrishna (HK) Ltd (Hong Kong) có nhập kim cương có số GIA này từ Jodhani Brothers (Ấn Độ).

Tương tự, viên kim cương có số GIA 6522779168, dữ liệu xuất nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu về Việt Nam vào ngày 7/4/2026 từ H&Y Creation Bangkok Co Ltd (Ấn Độ). Nhưng trước đó, vào ngày 12/3/2026, Jiya Gems (HK) Ltd (Hong Kong) nhập khẩu kim cương có số GIA này từ Ratnakala Export PVT Ltd (Ấn Độ).

Cả hai viên kim cương có số GIA 65421147226522779168, mặc dù dữ liệu nhập khẩu cho thấy Cashion nhập khẩu từ đối tác ở Ấn Độ. Nhưng trước đó, các nhà nhập khẩu khác ở Hong Kong đã nhập khẩu hai viên kim cương này từ Ấn Độ.

Như vậy, nếu theo trình tự logic của thời gian, thì Cashion phải nhập khẩu các sản phẩm kim cương này thông qua các đối tác ở Hong Kong chứ không thể nhập khẩu từ Ấn Độ được nữa - vì trước đó đã xuất khẩu sang Hong Kong.Vậy, Cashion lý giải điều này như thế nào?” - phóng viên đặt nội dung trao đổi, nhưng Cashion chưa có phản hồi.

Những bất thường về nguồn gốc kim cương của Cashion ảnh 3

Sản phẩm kim cương của Cashion do P-Lab chứng nhận/kiểm định. Ảnh Fanpage Cashion

Tiếp tục tra soát dữ liệu xuất nhập khẩu, phóng viên phát hiện một số viên kim cương thể hiện nhập khẩu từ Ấn Độ sanng Hong Kong, không có thông tin nhập khẩu về Việt Nam.

Như viên kim cương có số GIA 1533263296, được S.Jewels HK Ltd (Hong Kong) nhập khẩu vào ngày 12/9/2025 từ SJW Shivam Jewels Private Limited (Ấn Độ). Hay viên kim cương có số GIA 7512830968, được Gemr You (HK) Ltd (Hong Kong) nhập khẩu vào ngày 7/1/2026 từ Vishindas Holaram (Lakhi Group) Private Limited (Ấn Độ).

Không có thông tin hai công ty này hay bất kỳ công ty nào khác xuất khẩu sang Việt Nam, vậy tại sao Cashion lại có sản phẩm kim cương có các số GIA này?

Hơn nữa, các sản phẩm kim cương có số GIA này của Cashion đều do P-Lab cấp giấy chứng nhận. Trong vụ việc 28.000 viên kim cương lậu, P-Lab được xác định là “tẩy” GIA, cấp chứng nhận P-Lab để hợp thức hóa kim cương lậu. Vậy, nguồn kim cương của Cashion do P-Lab cấp giấy chứng nhận được lấy từ đâu?

Đó là những nội dung cũng đã được phóng viên gửi đến Cashion để trao đổi, nhằm làm rõ thông tin. Tuy nhiên, cũng chưa được Cashion phản hồi.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Xuân Thọ
Cashion PNJ Người Bạn Vàng Người Bạn Kim Cương Công ty Cổ phần Casion

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới
(Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy
(Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.