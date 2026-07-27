Những bước chuyển cho giai đoạn phát triển mới: Phá ranh giới để khơi thông nguồn lực

Bộ Ngoại giao thông tin về cứu hộ, cứu nạn tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển (Ngày Nay) - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường.

Đối ngoại nghị viện thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới (Ngày Nay) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu (Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước châu Âu cần tăng cường giám sát muỗi và đẩy mạnh truyền thông y tế công cộng, trong bối cảnh số ca nhiễm virus Tây sông Nile (West Nile) đang tiếp tục tăng trên khắp châu lục.

Mỹ: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết chặn lệ phí đối với thị thực H-1B cấp mới (Ngày Nay) - Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 của Mỹ đã bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời khôi phục quy định áp dụng lệ phí 100.000 USD đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao, trong thời gian chờ xét xử kháng cáo.

Năm học 2026-2027: Tinh gọn mạng lưới, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục (Ngày Nay) - Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn bằng những giải pháp có tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Ngày Nay) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Duy trì Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao độ tin cậy (Ngày Nay) - Sau những bất cập phát sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều ý kiến đề xuất bỏ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chuyển sang xét học bạ để công nhận tốt nghiệp hoặc để các trường đại học đồng loạt tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria (Ngày Nay) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 25/7 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại thủ đô Damascus, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu LHQ tới Syria kể từ năm 2009.

Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp phép cư trú lâu dài (Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú (cư trú không xác định thời hạn) đối với người nước ngoài, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.