Những quy định đặc biệt của cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump

Theo đài Sputnik (Nga), cuộc đối đầu này sẽ là một trong hai cuộc đối đầu đã được thống nhất trước đó. Cuộc tranh luận trực tiếp sau đó dự kiến diễn ra vào ngày 10/9.

Cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày 27/6 sẽ do người dân chương trình nổi tiếng Jake Tapper và Dana Bash điều hành tại trường quay của kênh CNN ở Atlanta. Sự kiện vào tháng 9 sẽ được phát sóng trên đài ABC.

Không giống như các cuộc tranh luận bầu cử trước đây, cuộc tranh luận này không có khán giả trực tiếp tham dự nhằm tránh sự cố gián đoạn. Một số báo cáo cho rằng yêu cầu không có khán giả tham dự do nhóm tranh cử của ông Biden đề xuất.

Tuy nhiên, tương tự các cuộc tranh luận trước đây, những người điều hành sẽ sử dụng tất cả công cụ có sẵn để đảm bảo cuộc tranh luận diễn ra văn minh và đúng giờ.

Ông Biden và đối thủ Trump sẽ đứng trên bục sân khấu, vị trí của họ được xác định bằng cách tung đồng xu. Hai ứng cử viên sẽ chỉ được phép mang theo một cây bút, một cuốn sổ tay và một chai nước.

Họ sẽ không có phát biểu mở đầu cuộc tranh luận. Sau mỗi câu hỏi, mỗi ứng cử viên sẽ có 2 phút để trả lời. Sau đó là phản bác và phản hồi phản bác trong một phút. Họ cũng thể sử dụng thêm 1 phút theo quyết định của người điều phối.

Đèn sẽ nhấp nháy để nhắc nhở các ứng cử viên khi thời lượng chỉ còn 5 giây. Hết thời gian, đèn sẽ chuyển sang màu đỏ.

Micro của các ứng cử viên cũng sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận, chỉ được bật khi đến lượt họ phát biểu. Micro có thể bị ngắt nếu ứng viên phát biểu không đúng lượt.

Theo CNN, cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút và bao gồm hai khoảng thời gian nghỉ quảng cáo. Trong những khoảng nghỉ này, nhân viên của các chiến dịch tranh cử không được phép tương tác với ứng cử viên của họ.

Ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. có thể được mời tham gia cuộc tranh luận này. Tuy nhiên, theo các quy tắc do CNN công bố, để có mặt trong cuộc tranh luận, ông cần phải giành được ít nhất 15% sự ủng hộ trong 4 cuộc thăm dò quốc gia, đáp ứng các tiêu chuẩn tương ứng của CNN và ABC News, và “xuất hiện trên đủ số phiếu bầu cấp tiểu bang để đạt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống”.

Chiến dịch của ông Biden tuyên bố rằng ông sẽ chỉ tranh luận 1-1 với đối thủ Trump.

Các cuộc tranh luận này sẽ do các tổ chức truyền thông, thay vì Ủy ban Tranh luận Tổng thống điều hành. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã rút khỏi Ủy ban này vào năm 2022 do những cáo buộc việc người điều phối thiên vị và thời gian diễn ra chậm trong lịch bầu cử. Các thành viên chiến dịch của ông Biden từng tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc tranh luận năm 2024 do ủy ban này tổ chức.

Cuộc đối đầu giữa ông Biden và ông Trump vào ngày 27/6 tới sẽ là cuộc đối đầu sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các cuộc tranh luận tổng thống trước đây thường bắt đầu vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Trước đó, hồi tháng 5, Tổng thống Biden đã đăng video thách đấu ông Donal Trump trên mạng xã hội X.

“Tôi đã nhận và chấp nhận lời mời từ CNN cho cuộc tranh luận vào ngày 27/6. Đến lượt ông, Donald Trump. Như ông đã tuyên bố sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi”, ông Biden nói.

Ông Trump sau đó đáp lại: “Câu trả lời là có, tôi chấp nhận tham gia cuộc tranh luận này”.

Trong cuộc khảo sát gần đây của Reuters/Ipsos, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden 2 điểm phần trăm trong cuộc đua giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Cuộc khảo sát của Economist/YouGov cũng cho thấy kết quả tương tự. Kết quả của cuộc thăm dò của CBS/YouGov được công bố vào ngày 16/6 cho thấy 55% cử tri có khả năng loại trừ việc bản án của ông Trump đóng vai trò trong quyết định bỏ phiếu của họ.