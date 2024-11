Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

(Ngày Nay) - Chiều 18/11, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu 100% đại biểu dự họp đồng ý.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công trình thủy lợi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu từng trải qua các vị trí, chức vụ công tác như: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Xây lắp Thủy lợi 1 Nghệ An; Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông là Bí thư Huyện ủy Yên Thành (từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2016); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (từ tháng 9/2016 - 11/2019); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (từ tháng 11/2019 - 7/2022); Phó Bí thư Tỉnh ủy (từ tháng 7/2022 - 10/2024), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An (từ tháng 10/2024 - 11/2024).

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành quy trình và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thái Thanh Quý, được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.