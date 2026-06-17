Phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm 3 nguyên tắc xuyên suốt không lùi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương nhằm sơ kết Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA, ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đồng chủ trì Hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Góp phần thay đổi phương thức quản lý đất đai

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đối với Trung ương có 17 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10/17 nhiệm vụ, còn 7 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên.

Các địa phương có 8 nhiệm vụ phải hoàn thành trước 30/6/2026, đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, còn 4 nhiệm vụ hoàn thành ở các mức độ khác nhau; ngoài ra, còn 7 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên hoặc phải kết thúc trong tháng 10/2026 đang được tổ chức triển khai.

Kết quả triển khai thời gian qua cho thấy, việc hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai là bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý đất đai, góp phần thay đổi phương thức quản lý đất đai; là nền tảng để kết nối chia sẻ với các ngành có liên quan, giúp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Đáng chú ý, nhiệm vụ có tính chất then chốt là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 64,4 triệu/hơn 102,4 triệu thửa đất.

Tổng số dữ liệu thửa đất đã được làm “đúng-đủ-sạch-sống” khoảng 28,7 triệu/hơn 64,4 triệu thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện để đưa vào vận hành theo thời gian thực, phục vụ cho công tác quản lý đất đai và các ngành kinh tế-xã hội.

Đã tổ chức đối khớp, xác thực gần 87,4 triệu lượt dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số hơn 64,4 triệu thửa đất, tài sản gắn liền với đất; trong đó, đã xác thực, đối khớp thông tin thống nhất của người sử dụng đất, tài sản với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 38,2 triệu thửa đất...

Cùng với đó, một số quy định và công cụ đã được phát triển để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, có giá trị sử dụng lâu dài cho công tác xây dựng, hoàn thiện quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

Quy định kỹ thuật lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai khắc phục độ trễ về thời gian chuyển tiếp giữa các công đoạn, rút ngắn thời gian thực hiện.

Với quy trình tạo lập Mã định danh duy nhất của thửa đất (đối với nơi đã có bản đồ địa chính) và Mã định danh tạm thời của thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính) đã tạo lập cho hơn 69,7 triệu thửa đất, khắc phục tình trạng trùng lặp thông tin của thửa đất, là cơ sở để thu thập, tạo lập thông tin và tích hợp với Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Tiện ích trên ứng dụng VNeID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản tự cung cấp thông tin về Giấy chứng nhận mà không phụ thuộc vào địa lý, đồng thời không phải cung cấp bản photo Giấy chứng nhận, tiết kiệm được nguồn nhân lực.

Theo kế hoạch, Bộ Công an (Cục C06) đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Quản lý đất đai) sẽ tổ chức tích hợp thông tin về Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, đã có 28/34 tỉnh, thành phố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai...

Tuy nhiên, so với yêu cầu về thời gian và khối lượng phải hoàn thành, một số nhiệm vụ quan trọng, then chốt vẫn còn rất chậm còn khoảng 35,6 triệu dữ liệu chưa được làm sạch; hơn 38 triệu thửa đất chưa có bản đồ địa chính; đồng bộ cơ sở dữ liệu từ địa phương lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải thực hiện nhiều lần, phải xếp hàng khi nhiều địa phương cùng đẩy dữ liệu; đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sang Trung tâm dữ liệu quốc gia còn thấp; tiến độ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đất đai vẫn còn chậm...

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Ninh... thống nhất, việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Phản ánh một số khó khăn, vướng mắc thực tiễn triển khai nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các địa phương đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình kỹ thuật thống nhất; hỗ trợ nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ, phần mềm dùng chung; tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành địa chính rà soát, xử lý các trường hợp sai lệch dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; đồng thời phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 trong tham mưu, phối hợp triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh khai thác dữ liệu đã được làm sạch, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thông tin cơ quan nhà nước đã có, không để người dân phải cung cấp lại thông tin đã được xác thực.

Không hạ thấp yêu cầu về chất lượng dữ liệu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước.

Đây là nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, Tổng Bí thư đã yêu cầu, trong năm 2026 dứt khoát phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, không bàn lùi.

Với khối lượng công việc còn lại rất lớn; nếu không có giải pháp quyết liệt hơn, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 sẽ rất khó đạt được.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm 3 nguyên tắc xuyên suốt không lùi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026; không hạ thấp yêu cầu về chất lượng dữ liệu; không để dữ liệu được tạo lập nhưng không đưa vào khai thác sử dụng.

Sản phẩm cuối cùng phải là, từng thửa đất có dữ liệu đầy đủ, được chuẩn hóa, xác thực, cập nhật, kết nối và sử dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Nhấn mạnh tinh thần “làm đến đâu khai thác đến đó,” Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đồng bộ, cập nhật các thửa đất đã đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” lên hệ thống để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, không chờ hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu mới đưa vào vận hành.

Đối với hơn 28,7 triệu thửa đất thuộc nhóm đã đạt chuẩn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an cần tập trung xử lý các vướng mắc kỹ thuật, hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu trong thời gian sớm nhất.

Đối với hơn 35 triệu thửa đất đã có hồ sơ nhưng chưa được làm sạch, chuẩn hóa, các địa phương cần tập trung nhân lực, nguồn lực để hoàn thành trong tháng 7/2026.

Riêng hơn 38 triệu thửa đất chưa được đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành trước tháng 10/2026, tạo cơ sở hoàn thiện toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì chuyên ngành, tập trung hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình, kiểm tra chất lượng dữ liệu, theo dõi tiến độ bằng các công cụ giám sát, kịp thời phân loại địa phương để đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; duy trì cơ chế báo cáo tiến độ hằng tuần với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp làm sạch, xác thực, đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia; tập trung nguồn lực hỗ trợ xác thực thông tin đối với hàng chục triệu thửa đất; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống.

Bộ Tài chính khẩn trương tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực sự khó khăn, bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục đích, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với kết quả đầu ra.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành liên quan cần sớm xử lý vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, cơ sở pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu...

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết năm 2026; xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng địa bàn; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đo đạc, kiểm đếm, số hóa, xác thực và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, không khoán trắng cho các sở, ngành và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh; chỉ đạo ngay sau hội nghị, các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ khó khăn nhưng có ý nghĩa nền tảng đối với phát triển kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số và đổi mới phương thức quản trị quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước trước tháng 10/2026 và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.