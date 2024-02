Phân luồng giao thông 3 Quốc lộ phục vụ Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2024

(Ngày Nay) - Trong ngày 23, 24/2 diễn ra Lễ Khai ấn, khi tình hình an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 khu vực ngang qua Đền Trần diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nam Định sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 và 21B.

Huy động hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ nghiêm ngặt Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn

Công an thành phố Nam Định tổ chức thực binh phương án đảm bảo an ninh, trật tự Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức vào giờ Tý đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng (tức đêm 23 rạng sáng 24/2 dương lịch) trong khuôn viên Đền Thiên Trường. Năm nay, lễ khai ấn tổ chức đúng vào thời điểm cuối tuần nên dự kiến lưu lượng du khách về tham dự sẽ rất đông.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Lễ Khai ấn, Công an thành phố Nam Định đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 và được Công an tỉnh, UBND thành phố Nam Định phê duyệt.

Theo phương án, lực lượng Công an huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 70 chốt với 5 vòng đảm bảo nghiêm ngặt an ninh, trật tự; đồng thời thành lập 2 tổ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý vụ việc, 2 tổ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 4 tổ tuần tra giải quyết giao thông trật tự…

Tại buổi thực binh, lãnh đạo Công an thành phố Nam Định đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn diễn ra trang nghiêm, an toàn, lành mạnh, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thực binh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả, thành tích của toàn lực lượng Công an tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2023 cũng như trong dịp Tết Nguyên đán và ở các lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Công an thành phố Nam Định đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức Lễ hội; triển khai thực hiện nghiêm phương án đã được phê duyệt với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, nhân dân du xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Qua đó, đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Nam Định thường xuyên kiểm tra các chốt an ninh; yêu cầu từng vị trí công tác phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tuyệt đối chấp hành phương án đã phân công.

Khi có tình huống phát sinh phải có biện pháp xử lý kịp thời để bảo đảm thông suốt về giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn đi lại cho nhân dân, nhất là đảm bảo an ninh khu vực lễ dâng hương, địa điểm Khai ấn.

Lực lượng Công an tỉnh cần phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội, phòng ngừa tối đa tình trạng trộm cắp, gây mất an ninh, trật tự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định, lực lượng Công an và các lực lượng liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của tỉnh Nam Định, đưa Nam Định tiếp tục trở thành điểm đến an toàn của du khách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Nam Định tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để Lễ Khai ấn Đền Trần năm nay được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và thành công.

Phân luồng giao thông trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 và 21B phục vụ Lễ Khai ấn Đền Trần

Trong ngày 23, 24/2/2024 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) diễn ra Lễ Khai ấn, khi tình hình an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 khu vực ngang qua đền Trần diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nam Định sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 và 21B như sau:

- Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ TP Phủ Lý về Thái Bình đi theo Quốc lộ 21 - cầu vượt Lộc Hòa - Quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc An - đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 10 (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

- Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ hướng Ninh Bình đi Thái Bình di chuyển theo hướng Quốc lộ 10 - đường dẫn lên cầu vượt Lộc An - đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 10 (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

- Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ Thái Bình đi Hà Nội di chuyển theo hướng cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc Hòa - rẽ phải ra Quốc lộ 21 đi thẳng Phủ Lý, không đi vào Quốc lộ 21B.

- Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ Thái Bình đi Ninh Bình di chuyển theo hướng cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B - đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc An - rẽ phải đi Ninh Bình.

Khi có tình huống giao thông phức tạp, Công an tỉnh Nam Định đề nghị người dân và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ việc phân luồng theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Toàn lực lượng Công an Nam Định đã sẵn sàng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn. Mong rằng, du khách gần xa về dự Lễ Khai ấn Đền Trần sẽ đồng hành cùng chính quyền, nhân dân và các lực lượng bảo vệ để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, mang đậm bản sắc văn hoá “Thiên Trường xưa - Nam Định nay”.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI ẤN ĐỀN TRẦN XUÂN GIÁP THÌN 2024

- Ngày 14 tháng Giêng (23/2/2024):

+ Từ 22h15’ đến 22h40’: Thực hiện nghi lễ dâng hương do UBND thành phố chủ trì.

+ Từ 22h40’ đến 23h10’: Tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn do đại diện người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Lộc Vượng thực hiện. Lễ rước Kiệu ấn từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rẽ trái đi vòng quanh bờ hồ vào cổng chính đền Thiên Trường và đặt kiệu trước ban thờ Trung Thiên

+ Từ 23h25’: Thực hiện nghi lễ Khai ấn. Trong thời gian làm Lễ khai Ấn, đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.

+ Từ 23h55’: Mở cửa đền cho mọi người tiếp tục vào lễ đầu năm tại ba đền.

- Ngày 15 tháng Giêng (24/2/2024):

+ Từ 2h: Thực hiện lễ hồi Kiệu ấn về đền Cố Trạch.

+ Từ 5h: Tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải vũ, Nhà trưng bày, đền Trùng Hoa.