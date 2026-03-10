Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia

(Ngày Nay) - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các nội dung hợp tác trọng tâm năm 2026, gồm duy trì trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực, phối hợp quản lý biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi cùng Đại tướng Prum Din.
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi cùng Đại tướng Prum Din.

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Prum Din, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đến mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Lào và Campuchia vào đầu tháng 2/2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường, được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia thời gian qua, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin, tình hình; đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu, kết nghĩa; giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hai nước; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Về trọng tâm hợp tác năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác; tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là triệt phá các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Campuchia và các doanh nghiệp quốc phòng Campuchia sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đại tướng Prum Din cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước Campuchia.

Đại tướng Prum Din mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng đã thống nhất; qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội nói riêng, hai nước nói chung ngày càng phát triển tốt đẹp.

