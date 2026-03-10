Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10 trường công lập

(Ngày Nay) - Năm học 2026-2027, Hà Nội giữ phương thức thi tuyển vào lớp 10 với các trường THPT công lập và bỏ khu vực tuyển sinh, bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký thi.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh" bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo việc phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý, tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID làm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, chính xác.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10, thành phố giữ ổn định phương thức thi tuyển đối với các trường trung học phổ thông công lập; xét tuyển đối với các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 là thành phố dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh, bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi học sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông công lập như mọi năm. Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường trung học phổ thông công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính. Học sinh có thể đặt tối đa 3 nguyện vọng. Việc này sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh và thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Thông tin trên nằm trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, công bố ngày 10/3. Kế hoạch nhấn mạnh mục đích tổ chức tuyển sinh đảm bảo chính xác, an toàn, công bằng, khách quan, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh; đảm bảo minh bạch, tiện lợi và giảm thiểu thủ tục hành chính cho phụ huynh học sinh.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô về giáo dục lớn nhất cả nước với tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông, với hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 129.000 giáo viên; 360 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

Chủ trương của thành phố trong công tác tuyển sinh đầu cấp là quán triệt và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm thực hiện chủ trương đảm bảo cơ hội công bằng, bình đẳng cho mọi người, đáp ứng nhu cầu xã hội, huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các cơ sở giáo dục tư thục nhằm giảm tải ngân sách nhà nước và hệ thống cơ sở giáo dục công lập; tăng cường định hướng giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở…

Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục tư thục; tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh tham gia học nghề, đảm bảo hiệu quả công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở.

Các cơ quan tham mưu của thành phố Hà Nội đang phối hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 và hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã, phường về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027.