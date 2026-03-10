Ngành Y tế tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

(Ngày Nay) - Phát biểu trước cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Y tế đã tập trung tháo gỡ nhiều "nút thắt" quan trọng về mặt pháp lý và vận hành.

Ngày 9/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng

Phát biểu trước cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Y tế đã tập trung tháo gỡ nhiều "nút thắt" quan trọng về mặt pháp lý và vận hành. Trong đó đã tập trung xây dựng, tham mưu Chính phủ hoàn thiện thể chế, trình Quốc hội thông qua 5 Luật cốt lõi: Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng bệnh và Luật Dân số; ban hành hàng chục Nghị định và 200 Thông tư để cụ thể hóa các quy định, giải quyết vướng mắc thực tiễn; tập trung giải quyết khó khăn cấp bách trong xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và các bất cập trong công tác đấu thầu; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 (ngày 09/9/2025) tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ, cơ chế đột phá cho hệ thống y tế phát triển; chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân về hoạt động của các cơ sở y tế trong toàn quốc được cải thiện rõ rệt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng phân tích ngành Y tế đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính thời đại và yêu cầu mới của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ như là vấn đề già hóa dân số. Dự báo đến năm 2036 hoặc 2038, Việt Nam sẽ chính thức vào thời kỳ dân số già. Một người cao tuổi khi đi khám thường phát hiện trung bình 04 loại bệnh, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó là khoảng 70% nguy cơ sức khỏe hiện nay đến từ các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, huyết áp, tiểu đường) do tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh thực tế đó đặt ra mục tiêu chiến lược đối với ngành Y tế: Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững.

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành y cam kết tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện; tháo gỡ dự án tồn đọng: Quyết liệt đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động sau khi hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và môi trường; hỗ trợ tuyến dưới: Phân công các bệnh viện hạng đặc biệt (Bạch Mai, Việt Đức) hỗ trợ chuyên môn sâu cho y tế tỉnh Bắc Ninh.

Ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, liên thông kết quả xét nghiệm để giảm phiền hà cho dân và củng cố y tế cơ sở; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đến 2035 để nâng cao năng lực trạm y tế xã/phường, đưa y tế đến gần dân hơn.

Về chính sách an sinh, ngành y tế sẽ Xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho người dân và tiến tới miễn học phí trong mức cơ bản; giám sát và phản biện: Tăng cường giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách để mang lại lợi ích thực chất cho nhân dân.

Trong công tác phòng bệnh từ sớm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay sẽ tiến tới miễn viện phí trong định mức cơ bản và chú trọng công tác phòng bệnh từ xa.

Về công tác chăm sóc nguồn nhân lực, ngành Y tế đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ nhân viên y tế.

Tại các cuộc tiếp xúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời những ý kiến, đề xuất của cử tri. Trước hết về chế độ chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ cấp xã. Đây là một nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, được ghi nhận qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Tại phụ lục của Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2026 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã ghi rất rõ: Giao cho Bộ Nội vụ xây dựng việc triển khai thực hiện cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ công chức ngay trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ rất cấp bách, đặc biệt khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền mới, khối lượng công việc cũng như yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp cơ sở đã có sự thay đổi rất lớn.

Với vấn đề chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ: Mục tiêu là các chính sách ban hành phải đánh giá đúng thực trạng, có sự đổi mới từ khâu xây dựng đến hướng dẫn triển khai để đảm bảo hiệu quả.

Những ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh tiếp thu để có hướng tháo gỡ khó khăn cho cơ sở...