Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển mạnh và thực chất tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển,” chấm dứt đùn đẩy, né tránh

Hiệp hội UNESCO Thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2025 (Ngày Nay) - Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội trong năm 2025 đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động hòa bình hữu nghị của Thủ đô.

Đồ hộp Hạ Long thừa nhận sự cố heo bệnh, cam kết siết chặt nguyên liệu đầu vào (Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long vừa có công văn giải trình gửi đối tác và khách hàng giữa thông tin Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào doanh nghiệp này.

Toàn cảnh địa chính trị thế giới 2026 qua những điểm nóng nguy hiểm (Ngày Nay) - Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.

AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ (Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.

Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ (Ngày Nay) - Tại Israel dẫn một số nghiên cứu do các bác sĩ thực hiện cho thấy việc chụp nhũ ảnh - phương pháp sàng lọc ung thư vú phổ biến - có thể đồng thời cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, thông qua dấu hiệu lắng đọng canxi trong động mạch vú.

Đặt con người ở vị trí trung tâm trong quản trị Trí tuệ Nhân tạo (Ngày Nay) - Luật Trí tuệ Nhân tạo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng bảo đảm quyền con người, củng cố niềm tin số và định hình sự phát triển bền vững của Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 lập kỷ lục mới (Ngày Nay) - Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024.

Thủ tướng: Hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai (Ngày Nay) - Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.

Khu Đông Hà Nội bước vào thập niên vàng, tái hiện chu kỳ bứt phá của khu Tây một thập kỷ trước (Ngày Nay) - Khi bất động sản khu Tây Hà Nội đã định hình mặt bằng giá mới và quỹ đất gần như không còn, dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về phía Đông. Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được xem là đô thị dẫn dắt thập niên vàng của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.