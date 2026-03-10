Tổng thống Nga Putin ngỏ ý sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu

(Ngày Nay) - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phía châu Âu cần phát đi những tín hiệu rõ ràng về thiện chí và cam kết đảm bảo tính ổn định cho các thỏa thuận năng lượng trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3 tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp dầu và khí đốt trở lại cho các khách hàng châu Âu, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran đã kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành dầu khí, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva chưa bao giờ từ chối hợp tác. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định sự trở lại này phải dựa trên cơ sở hợp tác dài hạn, bền vững và hoàn toàn không chịu áp lực chính trị.

Ông yêu cầu phía châu Âu cần phát đi những tín hiệu rõ ràng về thiện chí và cam kết đảm bảo tính ổn định cho các thỏa thuận năng lượng trong tương lai.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới lần đầu tiên tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng kể từ năm 2022.

Theo Tổng thống Putin, việc eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm 20% lưu lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu - bị phong tỏa trên thực tế đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Ông cảnh báo sản lượng dầu phụ thuộc vào tuyến đường này có nguy cơ đình trệ hoàn toàn trong tháng tới do chi phí vận chuyển đắt đỏ hoặc không thể lưu thông, khiến các kho chứa tại khu vực đang đầy dần.

Về phía các bên liên quan, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với dầu khí Nga để kiềm chế giá năng lượng leo thang.

Trong khi đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó với tình trạng giá dầu tăng cao, dù chưa cam kết giải phóng kho dự trữ khẩn cấp.

Tổng thống Putin cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nga tận dụng cơ hội từ biến động thị trường, đồng thời lưu ý rằng đà tăng giá hiện nay có thể chỉ mang tính tạm thời. Hiện doanh thu từ dầu khí chiếm khoảng 25% tổng ngân sách liên bang.

Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đã kiên quyết giảm phụ thuộc dầu khí vào Nga suốt bốn năm qua.

Theo số liệu, tỷ trọng khí đốt và LNG của Nga tại thị trường EU đã giảm mạnh, từ mức trên 40% trước xung đột Ukraine xuống còn khoảng 13% vào năm 2025.