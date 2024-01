(Ngày Nay) - Lực lượng chức năng kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang đã phát động Lễ ra quân Năm An toàn Giao thông 2024.

Tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Năm An toàn Giao thông 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn," hướng tới 3 mục tiêu gồm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hằng năm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; các phụ huynh, thầy, cô giáo nêu gương "Thượng tôn pháp luật," tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho xã hội.

Lực lượng chức năng kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy…

Cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông...

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2023, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022. Đặc biệt, số người chết do tai nạn giao thông giảm rất sâu (giảm 1.922 người, tương đương 14,18%). Trong xã hội dần hình thành văn hóa "đã uống rượu bia-không lái xe."

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phát biểu hưởng ứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn, ùn tắc, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện quá tốc độ, sai làn đường...; quan tâm giữ an toàn cho Lễ hội Xuân; tổ chức giao thông hợp lý, trả lại lòng đường thông thoáng cho người dân lưu thông an toàn...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên so với năm 2023 trên cả 3 tiêu chí.