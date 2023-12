Hà Nội đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết

Theo kế hoạch, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội triển khai lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT), cảnh sát trật tự (CSTT), chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện và an toàn cho nhân dân trong dịp Tết.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đảm bảo giao thông, xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật; Phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Suối Yến, chùa Hương, các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn Thành phối; phối hợp với cơ quan Thông tấn, báo chí, truyền hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường giao thông trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, nhắc nhở các lái xe khách chấp hành đúng các quy định của pháp luật: Không chở quá số người quy định; không chở hàng hóa dễ cháy, nổ; dừng, đỗ đón trả khách sai quy định; đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn của phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Đối với công tác đảm bảo giao thông, phân luồng tại các điểm ùn tắc giao thông, các Đội Thanh tra GTVT tiếp tục thực hiện phương án số 3843/PA-TTS ngày 29/11/2023, về việc bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường; Tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; kịp thời nắm bắt các tình huống xảy ra ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô, chủ động có biện pháp giải quyết, khắc phục nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.

Cụ thể, tại khu vực rào chắn thi công các công trình trọng điểm của Thành phố, Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng thường xuyên duy trì đảm bảo giao thông, phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 212 thanh tra viên/ngày trực (trong đó bố trí (66 vị trí phối hợp với Phòng CSGT, 40 vị trí phối hợp với Công an quận, huyện). Thời gian trực sáng từ 6 giờ đến 8giờ 30, chiều từ 16giờ30 đến 19 giờ.

Đối với các vị trí bố trí lực lượng đảm bảo giao thông, ngoài khung giờ quy định, Đội trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động nắm bắt diễn biến tình hình giao thông để kịp thời bố trí lực lượng đảm bảo giao thông, không để ùn tắc giao thông xảy ra trên các tuyến đường; phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực diễn ra Hội chợ Xuân, điểm bắn pháo hoa, các đội Thanh tra GTVT quận, huyện, thị xã căn cứ vào kế hoạch của UBND quận, huyện, thị xã để bố trí lực lượng đảm bảo giao thông.

Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, các đội Thanh tra GTVT bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe. Phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Giao các Đội Thanh tra GTVT chuyên ngành bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại trụ sở đơn vị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phối hợp phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi có tình huống ùn tắc giao thông xảy ra tại 5 vị trí cầu, cửa ngõ chính dẫn vào nội đô.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, Thanh tra Sở GTVT xử lý các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải, không có phù hiệu theo quy định, không gắn camera, thiết bị giám sát hành trình theo quy định, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định tại các bến xe và các tuyến đường trên địa bàn Thành phố; đặc biệt các xe “bỏ bến” ra ngoài hoạt động đón, trả khách trái quy định. Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, đường Kim Đồng, Giải Phóng, Trần Thủ Độ, Pháp Vân, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng...

Thanh tra Sở GTVT xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định, vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, thành lập các tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự ATGT; không để phát sinh các điểm đón, trả khách tại các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm (khu vực Phố Cổ vào khung giờ sáng sớm), Hai Bà Trưng (khu vực trước cổng rạp Xiếc trung ương, Giải Phóng - Phố Vọng), Đống Đa (khu vực tuyến phố Trường Chinh), Thanh Xuân (khu vực Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân), Cầu Giấy (khu vực công viên Cầu Giấy), Nam Từ Liêm (tuyến đường Nguyễn Hoàng)...

Đồng thời, các đội Thanh tra GTVT tăng cường xử lý xe taxi vi phạm các điều kiện kinh doanh hoạt động tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, xe taxi dù; xe buýt không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách, xe nhái thương hiệu xe buýt,…

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn Thành phố. Tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ trái quy định, các điểm trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe không phép, sai phép; xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh bày bán hàng, tập kết vật tư, vật liệu xây dựng, để trái phép phế thải xây dựng, chất thải… gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Các đội Thanh tra GTVT tập trung kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện xung quanh khu vực Lễ hội, đền, chùa, khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao... Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, đề xuất Sở Giao thông vận tải Hà Nội thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhiều lần trong hoạt động kinh doanh trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố; Kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị thi công các công trình giao thông, đào đường, đào hè để thi công không đảm bảo phương án phân luồng giao thông được duyệt, gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường.

Thời gian lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 18/12/2023 đến hết quý I/2024.