Phim “Squid Game” 2 được đề cử Quả cầu vàng trước khi ra mắt

Ngày 9/12 theo giờ của Mỹ, bộ phim kinh dị sinh tồn của Hàn Quốc dự kiến ​​phát hành vào ngày 26/12 trên Netflix đã nằm trong danh sách đề cử được giải thưởng Quả cầu vàng ở hạng mục Phim truyền hình hay nhất - Phim chính kịch.

Bộ phim sẽ cạnh tranh với nhiều loạt phim hấp dẫn như "The Day of the Jackal" của Peacock, "The Diplomat" của Netflix, "Mr. & Mrs. Smith" của Prime Video, "Shogun" của FX/Hulu và "Slow Horses" của Apple TV+. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 82 sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2025.

Các cơ quan truyền thông Mỹ gồm The Hollywood Reporter và Deadline nhận định rằng rất hiếm khi một bộ phim chưa được phát hành lại nhận được đề cử. Động thái bất thường này có thể thực hiện được là do Netflix đã chuyển nội dung phim cho ban giám khảo Quả cầu vàng sớm. Theo quy định của giải thưởng, các tác phẩm dự thi phải được phát sóng trong năm 2024 và được gửi đến ban tổ chức trước ngày 4/11.

Theo Forbes, cách duy nhất có thể giúp Squid Game nhận được đề cử cho phần 2 dù chưa chiếu là do Netflix cho phép những người bỏ phiếu giải Quả Cầu Vàng được xem phim sớm. Đây được coi là động thái mạo hiểm khi cốt truyện của phần tiếp theo đang được giữ kín. Để ngăn chặn rò rỉ thông tin, Netflix áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như đóng dấu bản quyền phim, cấm tiết lộ nội dung.

Trên mạng xã hội X, nhiều người nói tác phẩm được đề cử trước khi ra mắt là tín hiệu tốt, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng đây là động thái mang tính chiến lược của Netflix nhằm tạo tiếng vang và thu hút sự chú ý của công chúng. Một tài khoản bình luận: "Ban tổ chức Quả Cầu Vàng trêu đùa chúng tôi phải không? Squid Game được đề cử ở hạng mục phim truyền hình hay nhất khi nó thậm chí còn chưa ra mắt, thật thiên vị. Lễ trao giải này là trò đùa của thế kỷ".

Quyết định phát hành "Squid Game" phần 2 trong cuối năm đánh dấu một sự thay đổi so với thông lệ truyền thống. Hầu hết các đài truyền hình Mỹ thường ít khi ra mắt phim mới vào cuối năm. Nhưng việc Netflix đồng ý công chiếu vào dịp này đã cho phép bộ phim đủ điều kiện tham gia cuộc thi năm nay.

Nội dung phần 2 bộ phim lấy bối cảnh 3 năm sau khi người chơi 456 - Gi Hun (diễn viên Lee Jung Jae đóng) - chiến thắng Squid Game. Anh quyết tâm tìm ra những kẻ đứng sau và chấm dứt trò chơi tàn ác, trong đó có Hwang In Ho (diễn viên Lee Byung Hun) - người điều phối các trò chơi.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ cuộc đối đầu giữa 2 nhân vật sẽ kéo dài cho đến tập cuối của phần ba. Dàn diễn viên mùa 2 còn có Wi Ha Jun, Gong Yoo, các diễn viên mới Yim Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Lee Jin Uk, Park Sung Hoon, Jo Yu Ri và Choi Seung Hyun (T.O.P, cựu thành viên nhóm Big Bang).

Phần đầu tiên của bộ phim kinh dị Squid Game của Hàn Quốc đã gây sốt tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 vào năm 2022 khi giành được 3 đề cử: phim truyền hình hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lee Jung Jae và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho O Yeong Su.

Diễn viên O Yeong Su vào vai người lớn tuổi nhất tham gia “trò chơi con mực” Oh Il Nam, đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả cầu vàng.