Prudential “gặt” hat-trick tại lễ trao giải Insurance Asia Awards 2024

Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển bền vững của Prudential xuyên suốt 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Việc cùng lúc đạt 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, cũng như lần thứ 6 liên tiếp giành danh hiệu “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) đã khẳng định vị thế doanh nghiệp kiểu mẫu trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, cũng như uy tín trong khu vực của Prudential.

“Những giải thưởng này là món quà tinh thần rất lớn cho sự cống hiến của đội ngũ nhân viên Prudential. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi chúng tôi đang trên hành trình đổi mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tôi tin rằng vai trò của công ty bảo hiểm không dừng lại ở trách nhiệm chi trả bồi thường mà còn là đối tác đồng hành đáng tin cậy cùng khách hàng trong cuộc sống. Chúng tôi có được sự ghi nhận này là nhờ vào sự tin tưởng của các đối tác và khách hàng của chúng tôi", bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Giám Đốc Giao dịch Bảo hiểm Prudential Việt Nam chia sẻ.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, phát triển bền vững được xem là yếu tố cốt lõi của Prudential Việt Nam. Điều này gắn liền với tôn chỉ mục đích của tập đoàn “Cho Mỗi Cuộc Sống, Cho Mỗi Tương Lai” và được Prudential thực hiện nghiêm túc trong suốt 25 năm qua. Những bước đi của Prudential nhằm hiện thực hóa mục tiêu này thể hiện đa dạng trong các hoạt động như đầu tư xanh, nâng cấp giá trị cốt lõi của sản phẩm, nâng cao chất lượng kênh phân phối, thúc đẩy chuyển đổi số, tự động hóa quy trình, đầu tư cho các hoạt động phát triển cộng đồng bền vững.

Đầu tháng 3/2024 Prudential chính thức thông báo quỹ liên kết đơn vị PRUlink mới theo định hướng phát triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm, mang tên “PRUlink Tương Lai Xanh”. Đây là quỹ liên kết đơn vị đầu tiên xuất hiện trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, cho phép khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững. Nhờ sáng kiến tiên phong này, Prudential đã thành công thuyết phục trước Hội đồng giám khảo để giành giải thưởng “Sáng kiến phát triển bền vững của năm” (ESG Initiative of the Year).

“Sau hơn 16 năm, Prudential mới ra mắt quỹ mới cho sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Chúng tôi rất vui mừng khi sản phẩm này nhận được nhiều sự đón nhận và ủng hộ từ khách hàng và đội ngũ tư vấn viên. Đây sẽ là tiền đề để Prudential tiếp tục mang tới nhiều giải pháp tài chính có ý nghĩa hơn cho các khách hàng tại Việt Nam.” – ông Lương Thế Vinh – Giám đốc Sản phẩm Prudential Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, Prudential cũng không ngừng ứng dụng số hóa trong hoạt động kinh doanh và cải tiến quy trình. Đặc biệt, quy trình thanh toán quyền lợi bảo hiểm (E-Claim) khi khách hàng gặp rủi ro, Prudential đã đạt được những cải tiến quan trọng, bao gồm: tự động hóa hầu hết các công đoạn yêu cầu giải quyết QLBH, cập nhật tiến trình xử lý yêu cầu tới khách hàng và tư vấn viên theo thời gian thực, tăng cường tương tác và đa dạng hình thức trao đổi thông tin giữa công ty - khách hàng - tư vấn viên qua tin nhắn SMS, E-letter, Zalo….

Nhờ các cải tiến mang tính đột phá này, tính đến cuối năm 2023, có hơn 82% yêu cầu giải quyết quyền lợi từ khách hàng được nộp trực tuyến, trong đó gần 20% yêu cầu được xử lý trong vòng 30 phút (tăng 5% so với năm 2022). Các thay đổi này đã giúp nâng cao trải nghiệm, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Đồng thời, những kết quả đáng mừng này cũng giúp Prudential ghi điểm qua giải thưởng “Sáng kiến trong Chi trả bồi thường bảo hiểm của năm” (Claim initiative of the Year) bởi Insurance Asia Awards.

Khẳng định chiến lược đầu tư cho con người, tập trung nâng cao chất lượng kênh phân phối, vào tháng 6 vừa qua, Prudential đã khai trương văn phòng làm việc thứ 4 tại TP. Hạ Long – Quảng Ninh theo mô hình hiện đại, hoàn toàn mới dành cho đội ngũ tư vấn viên toàn thời gian kênh PRUVenture. Trước đó, các Trung tâm phục vụ khách hàng kết hợp với nơi làm việc của PRUVenture đã lần lượt được mở tại các thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

