PVcomBank đa dạng các phương thức chuyển tiền trên PVConnect

PVcomBank liên tục cập nhật tính năng mới để ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái số đa tiện ích trên PVConnect. Chỉ tính riêng dịch vụ chuyển tiền, khách hàng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu, thói quen, hoàn cảnh.

Liên kết nhanh gọn, giảm tải thao tác

Nhờ sự phát triển của công nghệ, ngay cả thao tác tìm kiếm giờ đây cũng được giảm tải đáng kể bằng tính năng widget - cho phép hiển trị trực tiếp những ứng dụng thường xuyên sử dụng ngay trên màn hình chính điện thoại. Đối với ứng dụng PVConnect, khách hàng có thể tự thiết lập một “ngân hàng số mini” ngay ngoài màn hình, với mã QR hoặc các trường thông tin “Chuyển tiền” và “Quét QR” - là những giao dịch được sử dụng nhiều hàng ngày.

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ trên thiết bị di động nhưng PVcomBank lại ứng dụng với PVConnect để “chạm” tới trải nghiệm thực tế của người dùng. “Trước đây tôi vẫn có thói quen gom nhiều ứng dụng cùng chủ đề vào chung một mục, tuy gọn màn hình điện thoại nhưng khi phải tìm kiếm thì hơi bất tiện. Từ lúc iPhone có tính năng widget, chỉ cần “một chạm” là có thể liên kết nhanh với PVConnect hoặc các ứng dụng khác như thời tiết, lịch…”, anh Thái, một khách hàng của PVcomBank cho biết.

Chuyển tiền đã trở thành một giao dịch thường xuyên, diễn ra hàng ngày và mong muốn của người dùng là có thể thực hiện điều này mọi lúc, mọi nơi. Nắm bắt được nhu cầu trên, PVcomBank đã cung cấp tiện ích chuyển tiền qua kênh Zalo, giúp khách hàng dễ dàng chuyển tiền ngay trong khi trò chuyện. Từ số tài khoản ngân hàng trên cửa sổ chat, người dùng có thể thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng PVConnect chỉ bằng vài thao tác đơn giản: nhập số tiền và lời nhắn; xác nhận để hoàn thành giao dịch. Mọi thông tin của khách hàng đều được PVcomBank và Zalo bảo mật nhờ hệ thống công nghệ hiện đại cùng các lớp xác thực trên PVConnect.

Gợi ý thông minh, tiết kiệm thời gian tìm kiếm

Nhằm tối ưu tiện ích tìm kiếm cho khách hàng khi thực hiện chuyển tiền, PVcomBank hiện đã cho phép người dùng có thể tìm kiếm nhanh chóng thông tin tài khoản của cá nhân thụ hưởng bằng cách gõ từ khóa liên quan đến tên người nhận, số tài khoản thanh toán (TKTT) hoặc số điện thoại, PVConnect sẽ tự động gợi ý cho khách hàng các số tài khoản ngân hàng phù hợp, bao gồm cả các số tài khoản đã lưu trong danh sách thụ hưởng hoặc mới chuyển tiền gần nhất.

Chia sẻ về tiện ích “thông minh” của PVConnect, chị Nga (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Thay vì phải trượt thanh công cụ để tìm tên người nhận, bây giờ tôi chỉ cần nhập 1, 2 ký tự theo tên đã lưu trong danh bạ thụ hưởng hoặc theo số điện thoại là sẽ tìm được thông tin. PVConnect cũng tự động gợi ý các ngân hàng và số tài khoản phù hợp để giao dịch, rất thuận tiện. Tính năng hiển thị số tài khoản chuyển gần nhất cũng rất tiện khi cần chuyển nhiều lần cho cùng một người”.

Mã QR riêng biệt đối với từng giao dịch

Khi thương mại điện tử ngày càng phát triển, thanh toán qua mã QR cũng dần trở nên phổ biến hơn. Trên ứng dụng PVConnect, khách hàng có thể tự tạo QR code chi tiết cho từng giao dịch với số tiền và nội dung riêng biệt, giúp người chuyển tiền chỉ cần quét mã để hoàn tất thanh toán thay vì nhập thủ công số tài khoản và số tiền, tránh được sai sót. Tại nhiều cửa hàng bán lẻ, tính năng này đã góp phần giảm tải thời gian, thao tác thanh toán cho người mua, trong khi các chủ cửa hàng có thể quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn, hạn chế nhầm lẫn như khi sử dụng tiền mặt và tránh những nguy cơ gian lận giao dịch.

Theo đại diện PVcomBank, sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt không chỉ giúp người dùng cảm thấy thuận tiện, an toàn hơn, mà còn giúp họ quản lý tài chính tốt hơn và tận dụng các lợi ích từ hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số. Việc phát triển đồng thời nhiều phương thức chuyển tiền nói riêng và ngày càng đa dạng hệ sinh thái số với hơn 200 tiện ích trên PVConnect nói chung là một trong những mục tiêu của PVcomBank nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng. “Ngày nay, điện thoại không đơn thuần chỉ dừng lại ở chức năng nghe, gọi, nhắn tin hay truy cập mạng xã hội, mà còn trở thành một thiết bị đa dụng với đầy đủ các tính năng, tiện ích thông minh. Trong lĩnh vực tài chính, người dùng luôn mong muốn được sử dụng một nền tảng thuận tiện, linh hoạt, có thể đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu giao dịch cá nhân. Do đó, PVcomBank cũng không ngừng nâng cấp, hoàn thiện, phát triển thêm những tính năng, tiện ích, dịch vụ mới trên hệ sinh thái PVConnect nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, giúp người dùng quản lý tài chính cá nhân an toàn, hiệu quả đồng thời xây dựng một ngân hàng di động hiện đại, thân thiện với các giải pháp tài chính toàn diện”, đại diện PVcomBank nhấn mạnh.



Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về yếu tố bảo mật, an toàn trong giao dịch trực tuyến, các khách hàng của PVcomBank có thể cập nhật thông tin định danh sinh trắc học bằng căn cước công dân gắn chip ngay trên ứng dụng PVConnect. Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước. Song song với đó, PVcomBank cũng kết hợp hình thức xác thực giao dịch bằng Smart OTP, hạn chế tối đa rủi ro cho các giao dịch tài chính của khách hàng, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn.