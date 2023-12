Quận Ba Đình: Tràn lan mua bán, sử dụng bóng cười trong các quán bar

Hiện nay, theo báo cáo của các cơ quan chức năng: việc lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích khí Nitơ Oxit (tên hóa học là Dinitrogen monoxyd, công thức hoá học là N2O) trong vui chơi, giải trí (sử dụng bóng cười) khi hít vào cơ thể con người có khả năng tác động, kích thích mạnh lên một số điểm của hệ thần kinh, tạo ra cảm giác lâng lâng và gây cười sảng khoái.

Việc lạm dụng thường xuyên N2O có thể gây ra các rối loạn như: cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi lại loạng choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch, hạ huyết áp, thiếu máu lên não. Sử dụng bóng cười chứa khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy khác làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội.

Theo Công an TP. Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, Công an thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, Công an các quận, huyện tiếp tục yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười.

Dù các cơ quan chức năng đã tiến hành truy quét” mạnh tay đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép trên địa bàn; tuy nhiên, vì nguồn lợi nhuận đem lại từ các hoạt động này quá lớn nên các đối tượng vẫn bất chấp dùng mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và lén lút kinh doanh.

Và dù tình trạng các cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép gần đây đã giảm đáng kể; nhưng tại một số cơ sở quán bar, quán cà phê, thậm chí là nhà hàng… vẫn bán bóng cười như một loại "đặc sản" không thể thiếu trong cuộc vui của các “dân chơi”, bất chấp lệnh cấm.

Tại quận Ba Đình hiện đang tồn tại tình trạng hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, cà phê có nhạc, quán cà phê… kinh doanh bóng cười nhằm thu lợi bất chính. Điển hình trong số đó là trường hợp cơ sở kinh doanh có tên Mê Lounge (27 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch). Trong vai khách hàng, PV đã ghi nhận được thực trạng đáng báo động tại cơ sở này khi bóng cười được bán một cách "vô tội vạ".

Trong không gian có tiếng nhạc chát chúa từ quầy DJ, đèn sân khấu như hoạt động vũ trường và những vũ công ăn mặc thiếu vải đang uốn éo những điệu nhảy phản cảm; ngoài những loại rượu mạnh được bán với giá hàng triệu đồng mỗi chai, thứ hấp dẫn khách hàng tại quán Mê Lounge chính bóng cười. Để phục vụ nhu cầu của các “dân chơi”, khí N2O từ những bình lớn được nhân viên của quán này bơm sẵn vào các vỏ bóng bay rồi bán tràn lan cho khách hàng.

Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng, khi đến giờ đóng cửa theo quy định, quán Mê Lounge bề ngoài có vẻ như đã được khoá cửa im lìm nhưng thực tế vẫn hoạt động cho tới sáng và bố trí nhân viên chờ sẵn ở bên ngoài rồi lén lút đón, dẫn khách vào bên trong nhảy nhót và sử dụng bóng cười.

Tương tự như vậy, bóng cười cũng được bán ngang nhiên tại cơ sở Grammy Club (360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh). Bên trong quán Grammy là không gian kín mít, nồng nặc mùi khói thuốc và các chất kích thích, các “dân chơi” say sưa nhảy nhót trong tiếng nhạc "đinh tai nhức óc" với rượu bia, vũ công ăn mặc hở hang và đặc biệt là bóng cười. Bóng cười tại đây cũng được nhân viên quán bơm sẵn và buộc thành những chùm lớn rồi bán không kịp ngơi tay cho khách hàng.

Tại Grammy Club, ngoài các loại rượu, bia, đồ uống có cồn thì bóng cười được bán tràn lan như một loại “mặt hàng chủ lực” mang về nguồn doanh thu chính. Để thu hút khách hàng hút bóng cười, Grammy Club đưa ra hàng loạt các chương trình khuyến mại, càng hút nhiều thì càng được giảm giá sâu.

Qua khảo sát cho thấy, một quả bóng cười tại các cơ sở kinh doanh như Mê Lounge và Grammy Club được bán với giá từ 120-150 nghìn đồng, với số lượng bóng cười bán ra mỗi đêm lên tới vài trăm, thậm chí khi đông khách lượng bóng cười được bán ra có thể lên tới hàng nghìn quả; nhẩm một phép tính đơn giản, nguồn lợi bất chính thu về từ hoạt động kinh doanh bóng cười tại các cơ sở này mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Được biết, tình trạng bán bóng cười, hoạt động quá giờ quy định của quán Mê Lounge và Grammy Club theo phản ánh là đã diễn ra ngang nhiên từ lâu, thế nhưng sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cụ thể là chính quyền phường Trúc Bạch và Ngọc Khánh dường như chưa thực sự quyết liệt, dẫn tới nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực trạng đáng báo động đang diễn ra tại các cơ sở Mê Lounge và Grammy Club làm dấy lên dấu hỏi lớn về việc phải chăng chính quyền sở tại đang “gặp khó”, thậm chí có phần bị động trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở bán bóng cười, kinh doanh quá giờ quy định trên địa bàn… khiến tình trạng kinh doanh khí N2O trái phép, mối nguy tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý trá hình tại đây đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Trao đổi với PV Ngày Nay, đại diện UBND phường Trúc Bạch cho biết, sáng ngày 14/12/2023, tổ công tác của UBND phường Trúc Bạch phối hợp với Công an phường Trúc Bạch đã tiến hành kiểm tra đối với quán Mê Lounge và phát hiện cơ sở kinh doanh bóng cười. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 02 bình khí N2O, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở này.

Được biết, cơ sở Mê Lounge được UBND quận Ba Đình cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 14/10/2023, với ngành nghề kinh doanh: kinh doanh đồ uống. Dù theo ghi nhận, cơ sở này bán tràn lan nhiều loại rượu, bia, đồ uống có cồn; tuy nhiên theo thông tin từ UBND phường Trúc Bạch thì ngoài đăng ký kinh doanh với chủ thể thành lập hộ kinh doanh là một cá nhân sinh sống trên địa bàn phường Trúc Bạch ra, cơ sở Mê Lounge không có bất kỳ giấy phép đi kèm nào khác như giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC…

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!

Trước đó, khoảng 1h ngày 30/12/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Ba Đình (Công an TP. Hà Nội) và lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bất ngờ tập kích, kiểm tra quán bar Grammy Club (360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Vào thời điểm lực lượng công an có mặt, quán bar đang hoạt động với rất đông khách. Tổ công tác ghi nhận, có tiếng nhạc, đèn sân khấu như hoạt động vũ trường. Tại thời điểm kiểm tra, 6/22 bàn khách trong quán có ma túy. Tổng số ma túy thu giữ là 1,924 gram Ketamine, 1,181 gram MDMA cùng nhiều tài liệu liên quan.Tổ công tác đã đưa về trụ sở 181 người có mặt trong quán Grammy, gồm cả khách và nhân viên để kiểm tra các đối tượng. Kết quả, có 58/181 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 4 nhân viên quán bar và 54 khách. Qua đấu tranh, 7 đối tượng là khách của quán đã thừa nhận mang ma túy vào tổ chức sinh nhật và tiệc tất niên. Ngày 6/1, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar Grammy.