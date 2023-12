Quận Long Biên: Nhức nhối tình trạng núp bóng kinh doanh đồ uống để bán bóng cười

(Ngày Nay) - Dưới danh nghĩa hộ kinh doanh đồ uống, cơ sở In The Lounge (180 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) trên thực tế lại là một quán bar hoạt động thâu đêm với rượu mạnh và bóng cười bán tràn lan bất chấp các hiểm hoạ về sức khoẻ con người. Chính quyền sở tại dù đã nắm bắt được thông tin nhưng vẫn chưa triển khai được kế hoạch kiểm tra, xử lý triệt để.

Trước tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng bóng cười – loại bóng bay bơm đầy khí N2O như một thú vui không thể thiếu trong các cuộc chơi, thời gian qua, Công an các quận, huyện phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn TP. Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh quán bar, cà phê, pub, qua đó phát hiện, xử lý hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh bóng cười.

Theo Bộ Công an, khí N2O (Dinitơ oxit) là loại khí gây cười, có khả năng tác động mạnh lên hệ thần kinh, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng. Việc sử dụng khí N2O thường xuyên có thể gây ra các rối loạn, đi đứng loạng choạng, rối loạn trí nhớ, nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu.

Đây là loại khí được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp và y tế, hạn chế sản xuất kinh doanh và cấm sử dụng trong hoạt động vui chơi, giải trí. Chính vì vậy, việc một số cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép và hoạt động quá giờ theo quy định có nguy cơ tiềm ẩn lớn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn và để lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Tuy nhiên, bất chấp việc các cơ quan chức năng tiến hành truy quét mạnh tay đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép; nhiều cơ sở vẫn lén lút kinh doanh bóng cười để thu lợi bất chính, sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó khi bị kiểm tra, xử lý.

Ghi nhận tại địa bàn quận Long Biên cho thấy, tại đây đang tồn tại thực trạng đáng báo động khi hàng loạt cơ sở kinh doanh ngang nhiên bán bóng cười trái phép, nhưng lực lượng chức năng vào cuộc chưa thực sự quyết liệt, khiến các vi phạm liên tục tái diễn.

Điển hình là trường hợp cơ sở kinh doanh có tên In The Lounge (180 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Qua khảo sát, trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở này thường xuyên chạy quảng cáo với nội dung là hình ảnh các vũ công trong trang phục hở hang, phản cảm đang thực hiện các động tác nhảy khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ để “câu” khách.

Trong vai khách hàng, PV Ngày Nay đã có mặt tại quán In The Lounge và ghi nhận được thực trạng vô cùng đáng báo động. Trong không gian kín mít nồng nặc mùi khói thuốc lá và chất kích thích, các “dân chơi” đang say sưa thác loạn trong tiếng nhạc chát chúa với rượu bia, những màn nhảy nhót khiêu dâm của các vũ công và đặc biệt là bóng cười.

Tại quán In The Lounge, ngoài các loại rượu, bia, đồ uống có cồn thì bóng cười được bán tràn lan như một loại “mặt hàng chủ lực” mang về nguồn doanh thu chính. Bóng cười được nhân viên quán bơm sẵn, buộc thành những chùm lớn rồi bán không kịp ngơi tay cho khách hàng.

Theo phản ánh, tình trạng bán bóng cười, hoạt động quá giờ quy định tại quán In The Lounge đã diễn ra ngang nhiên từ lâu và thậm chí trong suốt một thời gian dài; nhưng sự vào cuộc của cơ quan chức năng sở tại dường như chưa thực sự quyết liệt.

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng bóng cười, cơ sở này đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mại, thường xuyên nhất là chương trình “mua 2 tặng 1”. Với giá bán 110 nghìn đồng/quả bóng cười, nhẩm một phép tính đơn giản, vào thời gian cao điểm, lượng khách tới đông, số lượng bóng cười được bán ra tại cơ sở này mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả, nguồn lợi bất chính thu được từ hoạt động kinh doanh khí N2O trái phép là rất lớn.

Được biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra địa bàn, cơ quan chức năng quận Long Biên và phường Bồ Đề đã từng phát hiện các vi phạm liên quan đến kinh doanh bóng cười, hoạt động quá giờ... tại cơ sở In The Lounge; tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và các vi phạm vẫn chưa được xử lý một cách triệt để.

Và dù cơ sở này nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, việc bán bóng cười và hoạt động quá giờ quy định tại đây theo phản ánh cũng đã diễn ra ngang nhiên từ lâu - thậm chí trong suốt một thời gian dài; thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà sự vào cuộc của cơ quan chức năng sở tại dường như chưa thực sự quyết liệt, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có thể nhận thấy rằng, việc chủ cơ sở In The Lounge sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi đã khiến cho quá trình tuần tra, kiểm tra và phát hiện được vi phạm của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, dẫn tới việc chưa triển khai được kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Bồ Đề cho biết, thời điểm tháng 8/2023, cơ sở In The Lounge (180 Hồng Tiến) đã từng bị lực lượng chức năng của quận Long Biên vào cuộc kiểm tra phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm; trong đó có kinh doanh bóng cười trái phép, hoạt động quá giờ… và tiến hành xử phạt hành chính.

Đến ngày 9/11/2023, UBND phường Bồ Đề đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở này về công tác PCCC. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở còn tồn tại, thiếu sót về PCCC và đã yêu cầu bổ sung. “Sau 30 ngày, tức ngày 9/12/2023, UBND phường sẽ đến kiểm tra lại”, đại diện UBND phường Bồ Đề nói.

Cũng theo đại diện UBND phường Bồ Đề, UBND phường đã giao nhiệm vụ cho Công an phường nắm bắt tình hình và triển khai lực lượng kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở kinh doanh In The Lounge. Tuy nhiên, Công an phường Bồ Đề thông tin rằng quá trình kiểm tra không phát hiện vi phạm.

“Khoảng 23h ngày 5/12/2023, lực lượng liên ngành của phường Bồ Đề đã tiến hành kiểm tra đối với quán In The Lounge. Quán này nằm trong toà nhà cao tầng, khi đoàn kiểm tra vào thang máy thì phải quẹt thẻ mới lên được bên trên, nên cũng không biết là như thế nào. Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở mắc các lỗi liên quan đến kinh doanh rượu và sử dụng lao động, không phát hiện quán bán bóng cười, không có vũ công nhảy múa, không hoạt động quá giờ…”, đại diện UBND phường Bồ Đề thông tin.

Khi được PV cung cấp một số thông tin thể hiện việc cơ sở In The Lounge vẫn ngang nhiên kinh doanh bóng cười và hoạt động quá giờ, tổ chức cho vũ công ăn mặc phản cảm, nhảy khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục...; phía UBND phường Bồ Đề khẳng định sẽ kiểm tra lại, đồng thời sẽ báo cáo và đề xuất UBND quận Long Biên xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Thực trạng đáng báo động đang diễn ra quán In The Lounge làm dấy lên dấu hỏi lớn về việc phải chăng chính quyền quận Long Biên và phường Bồ Đề đang “gặp khó” và có phần bị động trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở bán bóng cười, kinh doanh quá giờ quy định trên địa bàn… khiến tình trạng kinh doanh khí N2O trái phép, mối nguy tiềm ẩn tệ nạn ma tuý tại đây đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!