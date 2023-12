Bộ Công an nhiều lần cảnh báo tác hại nguy hiểm của 'bóng cười'

Theo Hướng dẫn của Bộ Công an giải thích: Khí cười (công thức hóa học N2O) là hóa chất không có trong danh mục các chất ma túy, tiền chất theo các Công ước 1961, 1971, 1972 và 1988 của Liên Hợp Quốc; không có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Hiện nay, khí cười được quản lý theo danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Các doanh nghiệp nhập khẩu khí cười vì mục đích sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm.

Hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu khí cười vì mục đích y tế. Tại các địa điểm giải trí, kinh doanh, khí cười thường được bơm vào quả bóng bay (bóng cười) để hít.

Được biết, việc lạm dụng khí cười có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe như: Bệnh nhân nhẹ có biểu hiện tê chân tay, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, suy giảm sức khỏe. Trường hợp nặng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống tủy sống, tổn thương não và rối loạn tâm thần. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ tác hại của bóng cười nên khó có thể hồi phục tổn thương, gây tàn phế suốt đời.

Bên cạnh đó các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể lợi dụng khí cười để “núp bóng”, trộn lẫn ma túy vào khí cười nhằm dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh khí cười, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các cơ quan chức năng... hiện đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhóm các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh... về tác hại của việc sử dụng khí cười, cũng như cách nhận biết, tác hại của ma túy “núp bóng” khí cười với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đề nghị quần chúng nhân dân nếu phát hiện những đường dây, điểm, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” khí cười, kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để khuyến khích khách hàng sử dụng bóng cười, cơ sở này đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mại, thường xuyên nhất là chương trình “mua 2 tặng 1”. Với giá bán 110 nghìn đồng/quả bóng cười, nhẩm một phép tính đơn giản, vào thời gian cao điểm, lượng khách tới đông, số lượng bóng cười được bán ra tại cơ sở này mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả, nguồn lợi bất chính thu được từ hoạt động kinh doanh khí N2O trái phép là rất lớn.

Quá trình tuần tra, kiểm tra địa bàn, cơ quan chức năng quận Long Biên và phường Bồ Đề đã từng phát hiện các vi phạm liên quan đến kinh doanh bóng cười, hoạt động quá giờ... tại cơ sở In The Lounge; tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và các vi phạm vẫn chưa được xử lý một cách triệt để, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.