Quan điểm của các bên về nghị quyết của HĐBA LHQ liên quan Gaza

(Ngày Nay) - Ngày 15/11 (sáng 16/11 theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza.

Đây là nghị quyết đầu tiên của HĐBA kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine hôm 7/10 tới nay. Các bên đã có quan điểm về nghị quyết này.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nghị quyết do Malta bảo trợ nói trên được thông qua với 12 phiếu thuận, ba phiếu trắng (Nga, Anh, Mỹ) và không có phiếu chống. Trước đó, cả 4 bản dự thảo nghị quyết đều đã không thể thông qua do sự chia rẽ và bất đồng quan điểm của một số ủy viên thường trực HĐBA.



Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Vanessa Frazier, Trưởng phái đoàn thường trực Malta tại LHQ, cho biết nghị quyết kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài, đồng thời mở các hành lang nhân đạo tới Dải Gaza để cho phép chuyển hàng cứu trợ, thuốc men, nhu yếu phẩm tới khu vực này, cũng như tiến hành các hoạt động sơ tán. Văn bản nhấn mạnh thời gian ngừng bắn để mở hành lang nhân đạo phải đủ lâu để đảm bảo sơ tán an toàn và nhanh chóng dân thường, nhất là trẻ em, trong khi các bên phải kiềm chế hành động hủy hoại các dịch vụ cơ bản của người dân ở Gaza, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Nghị quyết đầu tiên mang tính ràng buộc pháp lý của HĐBA LHQ cũng kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Đây là nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo (humanitarian pauses), song văn kiện này không đề cập tới một thỏa thuận đình chiến hay ngừng bắn lâu dài (ceasefire).

Đại sứ Trương Quân - Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch HĐBA tháng 11 – kêu gọi hiện thực hóa nghị quyết thành hành động. Theo ông, cơ quan quyền lực nhất LHQ cần thông qua văn kiện này sớm hơn. Đại diện Trung Quốc cũng hối thúc Israel chấm dứt mọi hành động thù địch nhằm vào các cơ sở dân sự, trong đó có bệnh viện, và khôi phục nguồn cung thiết yếu như nước và nhiên liệu tới Gaza càng sớm càng tốt.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia tuyên bố ngừng bắn tạm thời không thể thay thế cho một thỏa thuận đình chiến. Ông Nebenzia cũng nhấn mạnh duy trì cứu trợ nhân đạo ở Gaza là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh tình hình xấu đi trên thực địa khi nguồn cung cấp nhiên liệu ngày càng cạn kiệt và Israel tiếp tục pháo kích các trường học và tấn công bệnh viện Al-Shifa.

Trong khi đó, các đại sứ Anh và Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc khi nghị quyết đầu tiên của HĐBA không lên án các vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc bảo vệ dân thường và nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Về phần mình, Phó trưởng phái đoàn thường trực Israel tại LHQ Brett Jonathan Miller, cho rằng nghị quyết hoàn toàn xa rời thực tế.

Theo đại diện ngoại giao Israel, cuộc khủng hoảng hiện nay có thể kết thúc ngay lập tức nếu mọi con tin Israel được an toàn trở về nhà.