Quảng Trị: Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, hoàn thành giải phóng mặt bằng cầu Nhật Lệ 3

(Ngày Nay) - Sau thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, công tác giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đã chính thức hoàn thành. Kết quả này không chỉ bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm mà còn thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đồng thuận, sẻ chia của người dân vì mục tiêu phát triển chung.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, hộ dân cuối cùng còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã thống nhất nhận bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.

Theo ông Nguyễn Việt Vương, để đạt được kết quả này, thời gian qua, chính quyền địa phương, các sở, ngành, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân.

“Lãnh đạo phường Đồng Hới, các cơ quan chuyên môn, lực lượng Công an cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp đến từng hộ dân để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những kiến nghị của người dân đều được tiếp thu, xem xét và giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật”, ông Vương cho biết.

Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là tiền đề quan trọng để chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Hiện cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng xây lắp, phần cầu chính cơ bản hoàn thiện. Việc có được mặt bằng sạch phía Đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công đồng bộ tuyến đường dẫn, sớm hoàn thành toàn bộ công trình theo kế hoạch đề ra.

Dự án thành phần 2- cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, có tổng chiều dài hơn 2,8km, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, du lịch ven biển của tỉnh Quảng Trị.