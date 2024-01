Sắp xuất hiện dự án biểu tượng, bất động sản Phú Thọ tăng sức nóng

Đây cũng là dự án duy nhất ở trung tâm thành phố có quỹ căn hộ chung cư cao cấp lên tới 1.500 căn cùng chuỗi các tiện ích ngay chân khối đế tòa nhà đáp ứng nhu cầu cao của các chuyên gia, lao động nước ngoài, giới quản lý cấp trung đang làm việc tại các KCN trên địa bàn, được giới đầu tư quan tâm đánh giá là dự án dẫn dắt thị trường bất động sản tỉnh này trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Tâm điểm giao thương mới của thành phố ngã ba sông

Được thành lập ngày 4/6/1962, TP Việt Trì là vùng đất phát tích, còn nguyên những giá trị, dấu tích vật thể và phi vật thể, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa thời đại Hùng Vương. Theo Quyết định số 418/QĐ-TTg, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh này sẽ là Thủ phủ công nghiệp tiếp theo của miền Bắc, là trung tâm kinh tế năng động, đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Với kết cấu hạ tầng phát triển nhanh, đồng bộ, TP Việt Trì là vùng đất hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch văn hóa. Trên địa bàn tỉnh hiện đã thu hút các nhà đầu tư, đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu với các dự án tiềm năng, trong đó Tháp Trung tâm thương mại, Tài chính và căn hộ hạng sang VIC Grand Square xây dựng tại Trung tâm quảng trường Hùng Vương đang là tâm điểm dẫn dắt thị trường.

Sở hữu vị trí kim cương, tọa độ vàng, tâm điểm giao thương mới của thành phố Ngã ba sông, VIC Grand Square được quy hoạch với đầy đủ các chức năng thông minh, tiện ích hiện đại kiến trúc độc đáo, ấn tượng, nội thất cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Bravat, Grohe, Kone,… cùng chuỗi 68 tiện ích đặc quyền dành riêng, xứng tầm cho cư dân và chủ sở hữu.

Dự án gồm 2 tòa tháp hiện đại cao 36 tầng, 1.500 căn hộ hạng sang, các shop thương mại ở chân khối đế, kết nối khu thấp tầng với 4 Block liền kề shophouse, tiện ích tích hợp đầy đủ trong nội khu gồm trường mầm non, hệ thống nhà hàng, bể bơi bốn mùa, phòng tập GYM, khu vui chơi, thể thao ngoài trời, phố thương mại, giải trí cao cấp, thư viện & cafe sách, hệ thống cây xanh, đường dạo bộ, sky garden, vườn yoga, Grand Square Mall…

Bên cạnh tiện ích nội khu hiện đại, thông minh, an ninh, an toàn tuyệt đối, dự án còn có tính kết nối xuyên suốt với khu vực dân cư cũ, lâu đời cũng như kết nối ngoại khu đồng bộ. Từ VIC Grand Square, cư dân dễ dàng di chuyển tới khu trung tâm hành chính TP Việt Trì, công Viên hồ điều hòa Văn Lang cũng như các KCN, cơ sở hạ tầng thiết yếu trong thành phố một cách dễ dàng, thuận tiện.

Hội tụ cộng đồng cư dân quốc tế với hạt nhân là các trí thức trẻ, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, VIC Grand Square không chỉ cung cấp không gian sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân văn minh, giàu có, thế hệ cư dân vàng của thành phố di sản trong tương lai, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh cho gia chủ từ nguồn khách hàng dồi dào cho shophouse và nhu cầu cực kỳ lớn trong mảng căn hộ thuê cho người nước ngoài, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao sống và làm việc trong các KCN lớn của Phú Thọ.

Bất động sản Phú Thọ tăng sức nóng

Phát huy lợi thế gần sân bay và hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện đón nguồn vốn FDI trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn và ngành nghề mới, Phú Thọ đang trở thành cực tăng trưởng mới thu hút FDI, được nhiều “đại bàng” quốc tế để mắt. Điển hình là Tập đoàn BYD với tổng vốn đầu tư 269 triệu USD, trong hai năm qua tập đoàn này đã liên tục tăng vốn đầu tư và hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Phú Thọ với tổng vốn đầu tư đăng ký đã lên tới 600 triệu USD. Tỉnh này đang tích cực xúc tiến thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc như Sojitz, Wingtec, Foxconn, Blackstone Minerals.

Phú Thọ hiện có 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 202 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 26.000 tỷ đồng và 2,3 tỷ USD, trong đó có 98 dự án đầu tư nước ngoài. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp ở Phú Thọ ước đạt doanh thu 25.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giải quyết việc làm cho 29.870 lao động với thu nhập bình quân hơn 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Với quy mô dân số được quy hoạch dự kiến đến năm 2030 lên tới 35 vạn người, năm 2040 là 50 vạn người, đặc biệt là tiềm năng tăng dân số cơ học khi trở thành thủ phủ công nghiệp tiếp theo của miền Bắc với 12 khu công nghiệp mới trong tương lai, nhu cầu nhà ở cao cấp và dịch vụ thương mại, hậu cần cho các khu công nghiệp là rất lớn.

Kinh nghiệm từ những trung tâm công nghiệp mới như Bắc Ninh, Bắc Giang hay Thái Nguyên cho thấy, không chỉ người dân địa phương có nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những khu nhà ở hiện đại và nhiều tiện ích hơn mà nhu cầu thuê nhà của giới chuyên gia, nhân sự cấp cao nước ngoài sẽ ngày càng tăng.

Hiện tại, Phú Thọ đang “khát” nguồn cung dự án nhà ở chất lượng cao, tiện ích khép kín để đáp ứng nhu cầu thuê của giới chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài.

Với những lợi thế vượt trội, VIC Grand Square đang làn sóng mới cho thị trường BĐS Phú Thọ, được người mua chờ đón khi chuẩn bị ra mắt thị trường vào Quý I/2004.

Giới chuyên gia nhận định, cùng với các dự án đô thị mới liên tục được khởi công từ năm 2022 tới nay, việc xuất hiện dự án biểu tượng VIC Grand Square, thị trường BĐS Phú Thọ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, hứa hẹn đem tới lợi nhuận hiện thực cho cả người mua để ở cũng như đầu tư. Đặc biệt, thị trường Phú Thọ còn thú vị ở chỗ, đây là địa phương duy nhất của toàn miền Bắc chưa từng trải qua một chu kỳ sốt đất nào, do đó giá bất động sản rất hiếm hoi, đang ở “chân sóng”, do đó cực kỳ an toàn và đầy tiềm năng cho nhà đầu tư thứ cấp.