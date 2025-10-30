SeABank lần thứ 6 được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025

(Ngày Nay) - Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Profit500, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tự hào được vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025. Đồng thời, Ngân hàng cũng được tôn vinh tại bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 của Tạp chí Nhịp cầu đầu tư .

Thành tích này vừa ghi nhận những nỗ lực kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng ổn định của SeABank trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, có định hướng phát triển toàn diện và bền vững.

Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố vào tháng 9/2025. Giải thưởng phản ánh toàn diện năng lực tài chính và cạnh tranh của các doanh nghiệp. PROFIT500 tuân theo các đánh giá dựa trên thông lệ và chuẩn mực quốc tế khi không chỉ dừng ở lợi nhuận trước thuế, mà còn bao gồm các chỉ số hiệu quả sinh lời, tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông, khả năng cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Nhờ đó, bảng xếp hạng trở thành công cụ tham chiếu quan trọng cho các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Đây là lần thứ 6 SeABank được vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025 và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 – Profit500. Việc đứng thứ hạng 33/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất, 15/500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất phản ánh bản lĩnh và khả năng thích ứng linh hoạt của Ngân hàng trước thách thức thị trường. Sự hiện diện của SeABank trong danh sách này khẳng định chiến lược kinh doanh hiệu quả, chú trọng tối ưu hóa lợi nhuận song song với kiểm soát rủi ro.

Có được những kết quả tặng trưởng ấn tượng này là nhờ SeABank không ngừng hoàn thiện cơ cấu quản trị của Ngân hàng tuân thủ pháp luật và trên mức tuân thủ thông qua việc hướng đến các thông lệ tốt nhất về quản trị của Việt Nam cũng như quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như linh hoạt trong kinh doanh. Đây là kim chỉ nam cho việc định hướng và giám sát hiệu quả hoạt động của Ngân hàng để phát triển bền vững.

SeABank thể hiện cam kết tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu suất kinh tế để tạo ra nhiều giá trị bền vững cho các bên liên quan thông qua việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2%, thấp hơn mức quy định của NHNN trong nhiều năm; Nộp ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.419 tỷ đồng (tăng hơn 30% so với năm 2023); Đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội gần 24 tỷ đồng;…

Không dừng lại ở lợi nhuận, SeABank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện. Đây là bảng xếp hạng dựa trên quá trình phân tích nghiêm ngặt ba năm liên tiếp về doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Năm 2024, Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Ngân hàng ở mức 14,75%, Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 13,6% góp phần khẳng định uy tín và hiệu quả của SeABank. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và củng cố niềm tin của thị trường chứng khoán.

Việc góp mặt trong ba bảng xếp hạng danh giá trên không chỉ phản ánh sức mạnh tài chính mà còn cho thấy hiệu quả quản trị của SeABank. Với định hướng “lấy khách hàng làm trọng tâm”, Ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

Kết quả này cũng là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược dài hạn mà SeABank đang theo đuổi: phát triển ngân hàng không chỉ dựa trên quy mô vốn và lợi nhuận mà còn hướng tới sự minh bạch, chuẩn mực trong quản trị, gắn kết trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.