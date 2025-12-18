VPBank và Medcomm ký kết hợp tác chiến lược, triển khai tài chính nhúng cho chuỗi cung ứng y tế toàn quốc

(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Mạng Y tế Cộng đồng (Medcomm) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới triển khai mô hình tài chính nhúng toàn diện trên nền tảng công nghệ quản lý nhà thuốc, phòng khám do Medcomm phát triển. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối ngân hàng với hệ sinh thái y tế - dược, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch hóa hoạt động tài chính và quản trị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo thỏa thuận hợp tác, Medcomm cam kết hợp tác toàn diện và VPBank là khách hàng ưu tiên đầu tiên trong 3 năm về phát triển tài khoản thanh toán trên hệ thống hệ sinh thái của Medcomm. Các sản phẩm ngân hàng dự kiến được tích hợp sâu bao gồm mở tài khoản hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đăng ký hạn mức thấu chi, tín dụng vi mô phục vụ phòng khám và nhà thuốc, cùng các dịch vụ thẻ, cổng thanh toán và giải pháp tài chính số khác.

Trong giai đoạn 3 năm đầu hợp tác, VPBank sẽ là đơn vị đầu tiên đồng hành trong việc xây dựng và triển khai các sản phẩm tài chính nhúng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong hệ sinh thái sản phẩm Medcomm bao gồm: POS, ERX, ERX Plus. VPBank có quyền ưu tiên thương lượng khi Medcomm mở sản phẩm mới, dự án mới. Với lợi thế này, VPBank sẽ phối hợp cùng Medcomm thiết kế các chương trình thu hút, khai thác và gia tăng giá trị cho tập khách hàng trong chuỗi cung ứng y tế, hướng tới mục tiêu tạo ra hiệu quả tài chính nổi bật trên thị trường.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 40.000 tài khoản thanh toán VPBank được kích hoạt và sử dụng thực tế trong vòng ba năm, trong đó có ít nhất 10.000 tài khoản mới. Các giải pháp và tính năng được triển khai nhờ hợp tác này bao gồm: eKYC mở tài khoản doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thanh toán QR, cổng thanh toán, giải pháp thu hộ, tín dụng ngắn và dài hạn, hóa đơn điện tử, bảo hiểm và các dịch vụ gia tăng khác thông qua VPBank và các đối tác trong hệ sinh thái như Hilo, OPES, Be hay Smartnet. Đối với Khách hàng chuỗi lớn, Medcomm phối hợp với VPBank để gắn toàn bộ QR thanh toán của VPBank trên nền tảng của Medcomm hoặc của chuỗi, đảm bảo đưa dòng tiền về tài khoản của KH này tại Khối CMB/ SME của VPBank. Dự kiến với công ty Pharmacity, hai bên hướng tưới mục tiêu đạt được 1.200 - 1.500 nhà thuốc chuyển tiền về VPBank (thông qua hình thức tài khoản VAN dành cho mỗi cửa hàng).

Hợp tác trên được đưa ra trên cơ sở tiềm năng thị trường lớn của Medcomm. Riêng tại Hà Nội, hệ thống Medcomm hiện kết nối hơn 5.700 phòng khám và gần 6.900 nhà thuốc. Trên phạm vi toàn quốc, số lượng cơ sở y tế và bán lẻ thuốc dự kiến lên tới khoảng 57.000 đơn vị, với mục tiêu thị phần của Medcomm đạt 30–40%. Điều này mở ra cơ hội lớn để VPBank tiếp cận, cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động trong hệ sinh thái Medcomm.

Medcomm hiện đang phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ gồm phần mềm quản lý bán lẻ thuốc Medcomm POS và sàn thương mại điện tử y tế Ytebox. Medcomm POS là một trong những phần mềm sớm đạt chuẩn liên thông Dược Quốc gia, hỗ trợ nhà thuốc quản lý bán hàng, nhân sự, doanh thu, lợi nhuận và báo cáo tài chính với giao diện thân thiện, chi phí hợp lý. Trong khi đó, Ytebox đóng vai trò là nền tảng kết nối hoạt động mua thuốc trực tuyến giữa phòng khám, nhà thuốc và người bệnh, cho phép gửi đơn thuốc, thanh toán và nhận hàng, đồng thời đảm bảo yêu cầu báo cáo và quản lý theo quy định.

Thỏa thuận hợp tác với Medcomm giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng chất lượng, triển khai hiệu quả các sản phẩm tài chính nhúng SME và khẳng định vai trò dẫn dắt trong việc kết nối tài chính – công nghệ – y tế. Ở chiều ngược lại, hợp tác với VPBank giúp Medcomm tận dụng hệ sinh thái rộng lớn của ngân hàng để gia tăng giá trị cho khách hàng trong chuỗi. Trong giai đoạn đầu triển khai chương trình, Medcomm ưu đãi tặng miễn phí một năm sử dụng phần mềm trị giá 1 triệu đồng cho khách hàng mở tài khoản VPBank. Hợp tác chiến lược này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho một mô hình kết nối ngân hàng – y tế kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Medcomm là doanh nghiệp công nghệ chuyên cung cấp nền tảng quản lý và kết nối toàn diện cho các nhà thuốc, phòng khám chữa bệnh trên toàn quốc, đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý liên thông theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, đồng thời phục vụ sát nhu cầu vận hành thực tế tại cơ sở. Hệ thống của Medcomm cho phép kết nối toàn bộ hoạt động mua bán thuốc, quản lý kê đơn, bán thuốc theo đơn, cũng như tổng hợp, báo cáo dữ liệu cho các bên liên quan trong chuỗi cung ứng y tế. VPBankSME là phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), liên tục gần 10 năm qua chuyên cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và phù hợp với đặc thù vận hành của doanh nghiệp SME. Với nền tảng ngân hàng số hiện đại và hệ sinh thái đối tác đa dạng, VPBankSME hiện đang đồng hành cùng hơn 150.000 doanh nghiệp SME trên toàn quốc, hỗ trợ tối ưu dòng tiền, tiếp cận vốn nhanh chóng và quản trị tài chính hiệu quả. VPBankSME đóng vai trò là đối tác đồng hành lâu dài, thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp SME tại Việt Nam.