SeABank mang cơ hội săn vé miễn phí cho khách hàng trải nghiệm Mỹ Tâm Live Concert 2025

❖ Cách thức sở hữu vé Live Concert “See The Light – Tri Âm và ánh sáng”

⮚ Chương trình 1 - Tặng vé cho Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Khách hàng có số dư tăng ròng lần lượt từ 1 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, 8 tỷ đồng trở lên sẽ nhận các hạng vé tương ứng GA, SVIP, SeASoul Lounge.

⮚ Chương trình 2 - Tặng vé cho Khách hàng mở và chi tiêu thẻ: Khách hàng mở mới thẻ Visa SeASoul 2in1 và chi tiêu hợp lệ từ 5 triệu đồng sẽ nhận vé Deluxe. Ngoài ra, khi giới thiệu bạn bè mở thẻ cũng được tặng vé GA. Bên cạnh đó, 1000 vé 0 đồng sẽ dành tặng cho khách hàng chi tiêu nhanh và nhiều nhất mỗi đợt xét thưởng theo quy định của SeABank.

⮚ Chương trình 3 - Tặng vé cho Khách hàng mua bảo hiểm: Khách hàng tham gia bảo hiểm Prudential hoặc bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định sẽ được tặng vé Deluxe.

⮚ Chương trình 4 - Tặng vé cho Khách hàng vay vốn: Tùy theo hạn mức giải ngân, khách hàng sẽ nhận các hạng vé lần lượt là GA, VVIP hoặc SVIP, có 1500 vé cho khách hàng tham gia chương trình này.

⮚ Chương trình 5 - Tặng vé cho Khách hàng mua tài khoản số đẹp: 200 khách hàng mua tài khoản số đẹp với phí từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận vé Deluxe tham dự Live Concert âm nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

⮚ Chương trình 6 - Tích tim đổi vé: Khách hàng được tặng vé khi thực hiện nhiệm vụ trên ứng dụng SeAMobile để tích “tim” và đổi vé. Với 150 - 400 tim, khách hàng có thể nhận tương ứng 01 vé GA, Deluxe hoặc VVIP.

⮚ Chương trình 7 - Quay số may mắn: Khách hàng thực hiện nhiệm vụ trong chương trình săn vé trên SeAMobile nhận được lượt quay số và quay số may mắn thành công nhận giải thưởng sẽ nhận được 01 vé GA.

⮚ Chương trình 8 - Khách hàng ưu tiên: Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ nhận 02 vé SeASoul Lounge.