T&T Group được vinh danh tại Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2025

(Ngày Nay) - Tối 22/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) phối hợp với Sở Công Thương, Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) TP Hà Nội đã tổ chức Lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025. Chương trình nhằm ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp xuất sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.

Tại sự kiện, Tập đoàn T&T Group cùng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Vinh Quang vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Với chủ đề “Kỷ nguyên mới – Hào khí Thăng Long – Doanh nhân tiên phong”, lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 thu hút sự tham gia của đại diện trên 500 doanh nghiệp Thủ đô tiêu biểu. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Chính phủ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội trong việc đại diện, kết nối và hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý, trước những yêu cầu ngày càng cao, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cần nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn gắn với hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội. Cần xác định khoa học công nghệ là nền tảng, là động lực phát triển và coi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo là yêu cầu bắt buộc chứ không phải là một lựa chọn. Cùng với đó, chủ động hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.

Tại sự kiện, hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố đã nhận được vinh danh, bao gồm: Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Bằng khen của UBND TP Hà Nội và Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi, Khen thưởng giải thưởng Thương hiệu số 1 dành cho các doanh nhân - doanh nghiệp xuất sắc nhất Thăng Long năm 2025.

Đáng chú ý, Tập đoàn T&T Group; Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Vinh Quang đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2025.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cùng các cá nhân bao gồm bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB); ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tich HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng vinh dự được đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Được thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, sau hơn 3 thập kỷ, đến nay, T&T Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước, như tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp; thể thao…

Trong từng lĩnh vực, T&T Group đều ghi những dấu ấn nổi bật bằng những dự án chiến lược quy mô lớn và tầm ảnh hưởng quốc tế. T&T Group nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.